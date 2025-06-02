Аналитики раскрыли, каким специалистам в ХМАО платят вдвое выше рынка

В ХМАО на зарплату вдвое выше рынка могут рассчитывать машинисты и сварщики
© Служба новостей «URA.RU»
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Геодезист в ХМАО может заработать 160 тысяч рублей в месяц при средней в регионе в 82,5 тысячи рублей
Геодезист в ХМАО может заработать 160 тысяч рублей в месяц при средней в регионе в 82,5 тысячи рублей Фото:

В Югре на зарплату вдвое выше рынка могут рассчитывать работники в сфере строительства и нефтянки. В топе профессий — машинисты, сварщики и геодезисты, следует из аналитики HeadHunter.

«По итогам апреля самую высокую заработную плату в ХМАО работодатели предлагают машинистам, сварщикам и геодезистам», — говорится в исследовании сервиса. Людям этих профессий работодатели предлагали до 2,2 раза больше средней зарплаты по региону (82,5 тысячи рублей).

Самый высокий доход в апреле предложили машинистам — медиана их зарплат составила 184 тыс. рублей. Сварщикам работодатели готовы платить 165 тысяч рублей, а геодезистам — 160 тысяч рублей в месяц. Высокий уровень зарплат объясняется спросом на квалифицированных специалистов и сложностью привлечение кадров на некоторые позиции в условиях регионального рынка труда.

В топ-15 по уровню оплаты труда также вошли прорабы и мастера строительно-монтажных работ (150,5 тысяч рублей), механики (143,8 тысяч рублей), курьеры, маляры и штукатуры (по 142,5 тысяч рублей), водители (137,4 тысяч рублей), технологи (123,9 тысяч рублей), начальники смен и мастера участков (123,8 тысяч рублей), геологи (122,3 тысяч рублей), врачи (121,8 тысяч рублей. По 120 тысяч рублей за месяц работу предлагают в ХМАО автослесарям, автомеханикам, начальникам производства и руководителям отделов продаж.

Ране URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе работодатели подняли зарплаты сотрудникам на 3,5% по сравнению с прошлым годом. Средняя оплата труда в Югре составила 121085 рублей. 

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В Югре на зарплату вдвое выше рынка могут рассчитывать работники в сфере строительства и нефтянки. В топе профессий — машинисты, сварщики и геодезисты, следует из аналитики HeadHunter. «По итогам апреля самую высокую заработную плату в ХМАО работодатели предлагают машинистам, сварщикам и геодезистам», — говорится в исследовании сервиса. Людям этих профессий работодатели предлагали до 2,2 раза больше средней зарплаты по региону (82,5 тысячи рублей). Самый высокий доход в апреле предложили машинистам — медиана их зарплат составила 184 тыс. рублей. Сварщикам работодатели готовы платить 165 тысяч рублей, а геодезистам — 160 тысяч рублей в месяц. Высокий уровень зарплат объясняется спросом на квалифицированных специалистов и сложностью привлечение кадров на некоторые позиции в условиях регионального рынка труда. В топ-15 по уровню оплаты труда также вошли прорабы и мастера строительно-монтажных работ (150,5 тысяч рублей), механики (143,8 тысяч рублей), курьеры, маляры и штукатуры (по 142,5 тысяч рублей), водители (137,4 тысяч рублей), технологи (123,9 тысяч рублей), начальники смен и мастера участков (123,8 тысяч рублей), геологи (122,3 тысяч рублей), врачи (121,8 тысяч рублей. По 120 тысяч рублей за месяц работу предлагают в ХМАО автослесарям, автомеханикам, начальникам производства и руководителям отделов продаж. Ране URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе работодатели подняли зарплаты сотрудникам на 3,5% по сравнению с прошлым годом. Средняя оплата труда в Югре составила 121085 рублей. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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