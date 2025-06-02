В Екатеринбурге изменят 13 автобусных маршрутов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Маршруты изменят ради фестиваля «Движение»
Маршруты изменят ради фестиваля «Движение» Фото:

В Екатеринбурге изменятся схемы движения 13-ти автобусов с 4 по 9 июня для проведения мотофестиваля "Движение". Иначе будут ходить маршруты №46, 50, 51, 52, 54, 054, 57, 60, 62, 67, 81, 89, 93, рассказали в пресс-службе мэрии.

Транспорт будет курсировать по-новому с 00:10 4 июня до 05:00 9 июня. В оба направления по улицам 8 Марта – Малышева – Пушкина – Ленина, далее по маршруту будут следовать автобусы:

  • №46 «Папанина – Академика Ландау»;
  • №51«Елизавет – Академика Ландау»;
  • №52«Елизавет – Академика Ландау»;
  • №50 «Широкая речка – УрФУ»;
  • №54 «Краснолесье – Синие камни»;
  • №62 «Академика Ландау – Южная подстанция»;
  • №93 «Академика Ландау — ДМБ №9 (поселок Шувакиш)»;
  • №054 «Синие Камни – Ритейл-парк (Солнечный)»
  • №89 «УрФУ — Окраинная улица».

Автобус №57 пустят к остановке «Елизавет» по улицам: Челюскинцев – Свердлова – Карла Либкнехта – Малышева – 8 Марта, далее по маршруту. К остановке «ДМБ № 9» по улицам: 8 Марта – Малышева – Пушкина – Ленина – Карла Либкнехта.

Автобус №60 пройдет к остановке «Химмаш» по улицам: Ленина – Карла Либкнехта – Розы Люксембург, далее по маршруту. К остановке «УрФУ» по улицам: Белинского – Карла Либкнехта – Ленина.

Автобус №67 будет следовать в оба направления по улицам: Челюскинцев – Б.Ельцина – Ленина – Пушкина – Малышева – 8 Марта, далее по маршруту. Автобус №81 к остановке пустят «17 Мехколонна» по улицам: Карла Либкнехта – Малышева – 8 Марта, далее по маршруту. К остановке «Авангард» по улицам: 8 Марта – Малышева – Пушкина – Ленина – Карла Либкнехта.

Ради фестиваля «Движения» перекроют важные улицы от Уралмаша до центра города для мотопарада. В это же время запретят продавать алкоголь в квадрате улиц Московской — Малышева — Карла Либкнехта — Николая Никонова — переулка Красного — улицы Челюскинцев. О том, что и кто еще ждет екатеринбуржцев на фестивале — в отдельном сюжете URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге изменятся схемы движения 13-ти автобусов с 4 по 9 июня для проведения мотофестиваля "Движение". Иначе будут ходить маршруты №46, 50, 51, 52, 54, 054, 57, 60, 62, 67, 81, 89, 93, рассказали в пресс-службе мэрии. Транспорт будет курсировать по-новому с 00:10 4 июня до 05:00 9 июня. В оба направления по улицам 8 Марта – Малышева – Пушкина – Ленина, далее по маршруту будут следовать автобусы: Автобус №57 пустят к остановке «Елизавет» по улицам: Челюскинцев – Свердлова – Карла Либкнехта – Малышева – 8 Марта, далее по маршруту. К остановке «ДМБ № 9» по улицам: 8 Марта – Малышева – Пушкина – Ленина – Карла Либкнехта. Автобус №60 пройдет к остановке «Химмаш» по улицам: Ленина – Карла Либкнехта – Розы Люксембург, далее по маршруту. К остановке «УрФУ» по улицам: Белинского – Карла Либкнехта – Ленина. Автобус №67 будет следовать в оба направления по улицам: Челюскинцев – Б.Ельцина – Ленина – Пушкина – Малышева – 8 Марта, далее по маршруту. Автобус №81 к остановке пустят «17 Мехколонна» по улицам: Карла Либкнехта – Малышева – 8 Марта, далее по маршруту. К остановке «Авангард» по улицам: 8 Марта – Малышева – Пушкина – Ленина – Карла Либкнехта. Ради фестиваля «Движения» перекроют важные улицы от Уралмаша до центра города для мотопарада. В это же время запретят продавать алкоголь в квадрате улиц Московской — Малышева — Карла Либкнехта — Николая Никонова — переулка Красного — улицы Челюскинцев. О том, что и кто еще ждет екатеринбуржцев на фестивале — в отдельном сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...