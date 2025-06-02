В Екатеринбурге изменят 13 автобусных маршрутов

В Екатеринбурге изменятся схемы движения 13-ти автобусов с 4 по 9 июня для проведения мотофестиваля "Движение". Иначе будут ходить маршруты №46, 50, 51, 52, 54, 054, 57, 60, 62, 67, 81, 89, 93, рассказали в пресс-службе мэрии.
Транспорт будет курсировать по-новому с 00:10 4 июня до 05:00 9 июня. В оба направления по улицам 8 Марта – Малышева – Пушкина – Ленина, далее по маршруту будут следовать автобусы:
- №46 «Папанина – Академика Ландау»;
- №51«Елизавет – Академика Ландау»;
- №52«Елизавет – Академика Ландау»;
- №50 «Широкая речка – УрФУ»;
- №54 «Краснолесье – Синие камни»;
- №62 «Академика Ландау – Южная подстанция»;
- №93 «Академика Ландау — ДМБ №9 (поселок Шувакиш)»;
- №054 «Синие Камни – Ритейл-парк (Солнечный)»
- №89 «УрФУ — Окраинная улица».
Автобус №57 пустят к остановке «Елизавет» по улицам: Челюскинцев – Свердлова – Карла Либкнехта – Малышева – 8 Марта, далее по маршруту. К остановке «ДМБ № 9» по улицам: 8 Марта – Малышева – Пушкина – Ленина – Карла Либкнехта.
Автобус №60 пройдет к остановке «Химмаш» по улицам: Ленина – Карла Либкнехта – Розы Люксембург, далее по маршруту. К остановке «УрФУ» по улицам: Белинского – Карла Либкнехта – Ленина.
Автобус №67 будет следовать в оба направления по улицам: Челюскинцев – Б.Ельцина – Ленина – Пушкина – Малышева – 8 Марта, далее по маршруту. Автобус №81 к остановке пустят «17 Мехколонна» по улицам: Карла Либкнехта – Малышева – 8 Марта, далее по маршруту. К остановке «Авангард» по улицам: 8 Марта – Малышева – Пушкина – Ленина – Карла Либкнехта.
Ради фестиваля «Движения» перекроют важные улицы от Уралмаша до центра города для мотопарада. В это же время запретят продавать алкоголь в квадрате улиц Московской — Малышева — Карла Либкнехта — Николая Никонова — переулка Красного — улицы Челюскинцев. О том, что и кто еще ждет екатеринбуржцев на фестивале — в отдельном сюжете URA.RU.
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