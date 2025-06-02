В центре Екатеринбурга запретят продажу алкоголя 7 и 8 июня из-за проведения мотофестиваля «Движение». Постановление об этом подписал мэр Алексей Орлов, рассказали в пресс-службе горадминистрации.
«Под ограничение попал квадрат улиц Московской — Малышева — Карла Либкнехта — Николая Никонова — переулка Красного — улицы Челюскинцев», — сказали в мэрии. За порядком будут следить сотрудники полиции и МЧС.
Ради фестиваля «Движения» перекроют важные улицы от Уралмаша до центра города для мотопарада. Вместе с этим на время празднования бесплатную парковку разрешат на улице Горького. О том, что и кто еще ждет екатеринбуржцев на фестивале — в отдельном сюжете URA.RU.
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