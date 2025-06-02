«Сухой закон» введут в центре Екатеринбурга. Карта

На центральных улицах Екатеринбурга запретят продажу алкоголя 7 и 8 июня
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Алкоголь нельзя будет купить два дня
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новость из сюжета
Мотофестиваль «Движение» в Екатеринбурге и Верхней Пышме

В центре Екатеринбурга запретят продажу алкоголя 7 и 8 июня из-за проведения мотофестиваля «Движение». Постановление об этом подписал мэр Алексей Орлов, рассказали в пресс-службе горадминистрации.

«Под ограничение попал квадрат улиц Московской — Малышева — Карла Либкнехта — Николая Никонова — переулка Красного — улицы Челюскинцев», — сказали в мэрии. За порядком будут следить сотрудники полиции и МЧС.

Ради фестиваля «Движения» перекроют важные улицы от Уралмаша до центра города для мотопарада. Вместе с этим на время празднования бесплатную парковку разрешат на улице Горького. О том, что и кто еще ждет екатеринбуржцев на фестивале — в отдельном сюжете URA.RU.

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В центре Екатеринбурга запретят продажу алкоголя 7 и 8 июня из-за проведения мотофестиваля «Движение». Постановление об этом подписал мэр Алексей Орлов, рассказали в пресс-службе горадминистрации. «Под ограничение попал квадрат улиц Московской — Малышева — Карла Либкнехта — Николая Никонова — переулка Красного — улицы Челюскинцев», — сказали в мэрии. За порядком будут следить сотрудники полиции и МЧС. Ради фестиваля «Движения» перекроют важные улицы от Уралмаша до центра города для мотопарада. Вместе с этим на время празднования бесплатную парковку разрешат на улице Горького. О том, что и кто еще ждет екатеринбуржцев на фестивале — в отдельном сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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