Центр Екатеринбурга перекроют на несколько дней ради мотоциклистов

В центре Екатеринбурга и на Уралмаше перекроют несколько улиц для проведения фестиваля «Движения», в ходе которого мотоциклисты проедут от Верхней Пышмы до уральской столицы. Ограничения будут вводиться с 4 по 9 июня в разное время, рассказали в пресс-службе мэрии.
«Первое ограничение стартует уже 4 июня. Оно коснется улицы 8 Марта (от Малышева до проспекта Ленина). Участок будет закрыт с 00:10 4 июня до 05:00 9 июня», — пояснили там.
Сам фестиваль будет проходить с 7 по 8 июня. В день его открытия для мотопарада с 12:45 до окончания пробега закроют улицы:
- проспект Космонавтов, от кольцевой автодороги до Челюскинцев;
- Челюскинцев, от Космонавтов до Свердлова;
- Свердлова, от Челюскинцев до Карла Либкнехта;
- Карла Либкнехта, от Свердлова до проспекта Ленина;
- проспект Ленина, от Свердлова до 8 Марта.
В этот же день будет закрыта для автомобилей улица Горького (от Пушкина до Малышева), а улица Воеводина (от Малышева до Ленина) останется перекрытой с 06:00 7 июня до 23:00 8 июня. Парковку на площади 1905 года запретят с 06:00 7 июня до 22:00 8 июня.
Дополнительно с 06:00 7 июня до 23:00 8 июня введут запрет для самокатчиков. Зона ограничений охватывает улицы: Челюскинцев, переулок Красный, Николая Никонова, Царскую, Толмачева, проспект Ленина, Пушкина, Малышева, Вайнера, Бориса Ельцина и 8 Марта.
Посетители смогут насладиться мотосоревнованиями, лекциями, выставками, водным шоу и концертами звезд, среди хедлайнеров — Найк Борзов, «Комната Культуры», «Заточка», Костя Цзю и Диана Арбенина. О том, что еще ждет жителей на фестивале — в отдельном сюжете URA.RU.
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