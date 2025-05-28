28 мая 2025

Центр Екатеринбурга перекроют на несколько дней ради мотоциклистов

© Служба новостей «URA.RU»
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Мотоциклисты проедут от Верхней Пышмы до центра Екатеринбурга
Мотоциклисты проедут от Верхней Пышмы до центра Екатеринбурга Фото:
новость из сюжета
Мотофестиваль «Движение» в Екатеринбурге и Верхней Пышме

В центре Екатеринбурга и на Уралмаше перекроют несколько улиц для проведения фестиваля «Движения», в ходе которого мотоциклисты проедут от Верхней Пышмы до уральской столицы. Ограничения будут вводиться с 4 по 9 июня в разное время, рассказали в пресс-службе мэрии.

«Первое ограничение стартует уже 4 июня. Оно коснется улицы 8 Марта (от Малышева до проспекта Ленина). Участок будет закрыт с 00:10 4 июня до 05:00 9 июня», — пояснили там.

Сам фестиваль будет проходить с 7 по 8 июня. В день его открытия для мотопарада с 12:45 до окончания пробега закроют улицы:

  • проспект Космонавтов, от кольцевой автодороги до Челюскинцев;
  • Челюскинцев, от Космонавтов до Свердлова;
  • Свердлова, от Челюскинцев до Карла Либкнехта;
  • Карла Либкнехта, от Свердлова до проспекта Ленина;
  • проспект Ленина, от Свердлова до 8 Марта.

В этот же день будет закрыта для автомобилей улица Горького (от Пушкина до Малышева), а улица Воеводина (от Малышева до Ленина) останется перекрытой с 06:00 7 июня до 23:00 8 июня. Парковку на площади 1905 года запретят с 06:00 7 июня до 22:00 8 июня.

Дополнительно с 06:00 7 июня до 23:00 8 июня введут запрет для самокатчиков. Зона ограничений охватывает улицы: Челюскинцев, переулок Красный, Николая Никонова, Царскую, Толмачева, проспект Ленина, Пушкина, Малышева, Вайнера, Бориса Ельцина и 8 Марта.

Посетители смогут насладиться мотосоревнованиями, лекциями, выставками, водным шоу и концертами звезд, среди хедлайнеров — Найк Борзов, «Комната Культуры», «Заточка», Костя Цзю и Диана Арбенина. О том, что еще ждет жителей на фестивале — в отдельном сюжете URA.RU.

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В центре Екатеринбурга и на Уралмаше перекроют несколько улиц для проведения фестиваля «Движения», в ходе которого мотоциклисты проедут от Верхней Пышмы до уральской столицы. Ограничения будут вводиться с 4 по 9 июня в разное время, рассказали в пресс-службе мэрии. «Первое ограничение стартует уже 4 июня. Оно коснется улицы 8 Марта (от Малышева до проспекта Ленина). Участок будет закрыт с 00:10 4 июня до 05:00 9 июня», — пояснили там. Сам фестиваль будет проходить с 7 по 8 июня. В день его открытия для мотопарада с 12:45 до окончания пробега закроют улицы: В этот же день будет закрыта для автомобилей улица Горького (от Пушкина до Малышева), а улица Воеводина (от Малышева до Ленина) останется перекрытой с 06:00 7 июня до 23:00 8 июня. Парковку на площади 1905 года запретят с 06:00 7 июня до 22:00 8 июня. Дополнительно с 06:00 7 июня до 23:00 8 июня введут запрет для самокатчиков. Зона ограничений охватывает улицы: Челюскинцев, переулок Красный, Николая Никонова, Царскую, Толмачева, проспект Ленина, Пушкина, Малышева, Вайнера, Бориса Ельцина и 8 Марта. Посетители смогут насладиться мотосоревнованиями, лекциями, выставками, водным шоу и концертами звезд, среди хедлайнеров — Найк Борзов, «Комната Культуры», «Заточка», Костя Цзю и Диана Арбенина. О том, что еще ждет жителей на фестивале — в отдельном сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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