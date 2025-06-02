«Меня переклинило»: как свердловчанке помочились на лицо и довели до суицида

Девушку, найденную мертвой в Карпинске, пытались бить поленом и резать ножом

02 июня 2025 в 16:59 Размер текста - 17 +

Девушку пытались бить поленом и резать ножом Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета В Карпинске издевались над девушкой, она покончила с собой Перед тем, как устроить экзекуцию Анастасии Поляковой, ее мучители били жертву об шкаф, пытались зарезать ножом и забить поленом. Причиной послужило то, что 24-летняя девушка якобы соблазняла 12-летнего мальчика. Подробности расправы, после которой Полякову нашли мертвой, URA.RU рассказал муж Натальи Бродовиковой — той самой женщины, что помочилась Анастасии на лицо. Сама она находится под домашним арестом и не может общаться с прессой. Самого мужчины в том доме не было: он мирно спал в своей квартире с детьми, не подозревая что Натальи нет рядом. Как выяснилось позже, его жена уехала посреди ночи, когда ей позвонила подруга Елена. Та рассказала, что у нее в гостях Анастасия, они выпивают. И пожаловалась, что гостья якобы приставала к ее 12-летнему сыну. Поводом для таких утверждений послужило то, что захмелевшую Настю застали спящей на диване рядом с подростком. Футболка у нее была приподнята. «А мне ведь этот мальчишка как родной, я и сорвалась. Когда вошла в дом, Лена и Настя сидели за столом, пили. Потом проснулся Виталя, муж Лены, и она начала на Настю наезжать. Стала бить об шкаф, а Виталя схватил полено. Он пытался Настю ударить, но через Лену не смог. Потом он схватил нож, но тоже не смог. Он орал: „Я ее обоссу!“. Ну, меня и переклинило», — так Наталья описывала случившееся своему мужу. Он передал этот рассказ корреспонденту. Как уже сообщалось, Наталья помочилась Насте на лицо. Виталий снимал происходящее на видео. Безобразную сцену видел и подросток, который периодически заходил в комнату. Сама Настя, которую крепко держали по рукам и ногам, якобы оправдывалась: «Я и сама не знаю, зачем я подняла футболку». Девушка, как рассказывали ее подруги, имела психический диагноз. Когда видео разлетелось по Карпинску, Анастасия пропала. А спустя несколько дней ее нашли мертвой: предположительно, она покончила с собой. Наталья была задержана, а Виталия ищут. В прошлом он состоял в ЧВК «Вагнер», куда вступил из мест лишения свободы. Как рассказал агентству источник, у заключенных и чавэкашников возникли вопросы к мужчине, который не предотвратил пытки, а напротив стал подстрекателем. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Перед тем, как устроить экзекуцию Анастасии Поляковой, ее мучители били жертву об шкаф, пытались зарезать ножом и забить поленом. Причиной послужило то, что 24-летняя девушка якобы соблазняла 12-летнего мальчика. Подробности расправы, после которой Полякову нашли мертвой, URA.RU рассказал муж Натальи Бродовиковой — той самой женщины, что помочилась Анастасии на лицо. Сама она находится под домашним арестом и не может общаться с прессой. Самого мужчины в том доме не было: он мирно спал в своей квартире с детьми, не подозревая что Натальи нет рядом. Как выяснилось позже, его жена уехала посреди ночи, когда ей позвонила подруга Елена. Та рассказала, что у нее в гостях Анастасия, они выпивают. И пожаловалась, что гостья якобы приставала к ее 12-летнему сыну. Поводом для таких утверждений послужило то, что захмелевшую Настю застали спящей на диване рядом с подростком. Футболка у нее была приподнята. «А мне ведь этот мальчишка как родной, я и сорвалась. Когда вошла в дом, Лена и Настя сидели за столом, пили. Потом проснулся Виталя, муж Лены, и она начала на Настю наезжать. Стала бить об шкаф, а Виталя схватил полено. Он пытался Настю ударить, но через Лену не смог. Потом он схватил нож, но тоже не смог. Он орал: „Я ее обоссу!“. Ну, меня и переклинило», — так Наталья описывала случившееся своему мужу. Он передал этот рассказ корреспонденту. Как уже сообщалось, Наталья помочилась Насте на лицо. Виталий снимал происходящее на видео. Безобразную сцену видел и подросток, который периодически заходил в комнату. Сама Настя, которую крепко держали по рукам и ногам, якобы оправдывалась: «Я и сама не знаю, зачем я подняла футболку». Девушка, как рассказывали ее подруги, имела психический диагноз. Когда видео разлетелось по Карпинску, Анастасия пропала. А спустя несколько дней ее нашли мертвой: предположительно, она покончила с собой. Наталья была задержана, а Виталия ищут. В прошлом он состоял в ЧВК «Вагнер», куда вступил из мест лишения свободы. Как рассказал агентству источник, у заключенных и чавэкашников возникли вопросы к мужчине, который не предотвратил пытки, а напротив стал подстрекателем.