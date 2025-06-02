Зеки и ЧВК «Вагнер» ищут жителя Карпинска, снявшего зверскую расправу над девушкой

Житель Карпинска, снявший на видео пытки над девушкой, в прошлом состоял в ЧВК
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Аллея героев ЧВК Вагнер на Северном кладбище города Березовский. Свердловская область, чвк вагнер
У многих, в том числе чавэкашников, возникли вопросы к автору страшного видео Фото:
новость из сюжета
В Карпинске издевались над девушкой, она покончила с собой

Жителя Карпинска Виталия Герасимова, снявшего на видео, как его подруга помочилась на лицо 24-летней девушки, ищут бывшие заключенные и экс-бойцы СВО. Как пояснил источник URA.RU, у них «есть вопросы». Как уже сообщалось, после расправы и обнародования унизительных кадров жертва пыток покончила с собой.

«Виталий сам в прошлом участник СВО, состоял в ЧВК „Вагнер“. На фронт он уехал из ИК-3 (Краснотурьинск). Сейчас и у бывших заключенных, и у бывших военнослужащих возникли к нему вопросы, мужики его ищут. Но он прячется, только иногда пишет кому-то в соцсетях: „Я ‚чеченец‘, я вагнеровец, мне ничего не будет!“», — объяснил собеседник агентства.

Анастасию Полякову пытали 17 мая. Ее сначала избили, а потом на девушку помочилась 36-летняя Наталья Бродоковикова. Она, в свою очередь, мстила за подругу Елену, к 12-летнему сыну которой якобы приставала Настя. Виталий снимал жестокую сцену на видео, а потом оно разлетелось по Карпинску. Спустя несколько дней Анастасию нашли мертвой.

Подруги погибшей не верят в версию о домогательствах. Они рассказали, что Настя была доброй и скромной девушкой — в отличие от ее обидчицы. Наталья в прошлом была судима за убийство: она зарезала бывшего мужа. Подробнее о ЧП, — в сюжете URA.RU.

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Жителя Карпинска Виталия Герасимова, снявшего на видео, как его подруга помочилась на лицо 24-летней девушки, ищут бывшие заключенные и экс-бойцы СВО. Как пояснил источник URA.RU, у них «есть вопросы». Как уже сообщалось, после расправы и обнародования унизительных кадров жертва пыток покончила с собой. «Виталий сам в прошлом участник СВО, состоял в ЧВК „Вагнер“. На фронт он уехал из ИК-3 (Краснотурьинск). Сейчас и у бывших заключенных, и у бывших военнослужащих возникли к нему вопросы, мужики его ищут. Но он прячется, только иногда пишет кому-то в соцсетях: „Я ‚чеченец‘, я вагнеровец, мне ничего не будет!“», — объяснил собеседник агентства. Анастасию Полякову пытали 17 мая. Ее сначала избили, а потом на девушку помочилась 36-летняя Наталья Бродоковикова. Она, в свою очередь, мстила за подругу Елену, к 12-летнему сыну которой якобы приставала Настя. Виталий снимал жестокую сцену на видео, а потом оно разлетелось по Карпинску. Спустя несколько дней Анастасию нашли мертвой. Подруги погибшей не верят в версию о домогательствах. Они рассказали, что Настя была доброй и скромной девушкой — в отличие от ее обидчицы. Наталья в прошлом была судима за убийство: она зарезала бывшего мужа. Подробнее о ЧП, — в сюжете URA.RU.
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