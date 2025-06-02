Председатель думы Тобольского района (Тюменская область) Виктор Кадочников довел до слез депутата Валентину Пуминову. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к администрации муниципалитета. По его словам, инцидент произошел 28 мая.
«Виктор Кадочников обвинил депутата Валентину Пуминову в том, что у нее „нет совести“. Наговорил еще каких-то неприятных вещей. После этого она расплакалась прямо во время заседания», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.
Он предоставил агентству аудиозапись заседания. Исходя из которой следует, что женщина действительно не смогла сдержать слез.
«Вот я, не успев зайти в этот кабинет, получила оплеуху от Виктора Васильевича, что я продажная, что совести у меня нет. За грамоты и награды. У меня грамоты заработаны, я их десять лет назад еще получала. Товарищи, вы что делаете? Виктор Васильевич! Вот, „идет у нас прессование“. Да с чьей стороны-то прессование? То Урамаевы какие-то подметные листы разносят, то в какую-то дебильную группу присоединяют. Прессование идет вот со стороны этой так называемой оппозиции», — отметила Пуминова в ходе заседания.
После этого она заявила, что планирует написать на Кадочникова заявление. На что он посоветовал ей именно так и поступить. В завершении заседания председатель думы Тобольского района принес извинения Валентине Пуминовой.
В телефонном разговоре с агентством Виктор Кадочников отказался от устных комментариев, попросив прислать письменный запрос. Агентством его просьба была выполнена. Ответ на него ожидается.
Ранее URA.RU писало о том, что спикер думы Тобольского района Виктор Кадочников пытался прогнать с заседания глав сельских поселений, поскольку, по его словам, «он их туда не приглашал». Инцидент также произошел 28 мая.
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