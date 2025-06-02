В Челябинске будут судить бывших VIP-росгвардейцев Самохина и Серебрянникова

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сергея Самохина (на фото) и Сергея Серебрянникова ждет суд
Сергея Самохина (на фото) и Сергея Серебрянникова ждет суд Фото:
новость из сюжета
Уголовное дело челябинского росгвардейца Самохина

В Советский райсуд Челябинска направлены материалы дела в отношении бывшего замначальника ОЛРР Росгвардии по Челябинску подполковника Сергея Самохина и его заместителя Сергея Серебрянникова. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, расследование по делу завершено.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

Арест на имущество обвиняемых сохранили. Под ограничениями находятся три объекта недвижимости и расчетные счета.

Самохин и Серебрянников попали под следствие в мае 2024 года. Тогда их задержали сотрудники УФСБ по региону и обвинили в превышении полномочий, коррупции и служебном подлоге. Предварительно, с января 2018 года вплоть до задержания они помогли директору ООО ЧОО «Городская охрана» Артему Коркину избежать ответственности. За это они получили деньги.

Также Самохин получал взятки от Коркина за информирование о проведении проверок, внеочередное предоставление услуг, непривлечение к административной ответственности и общее покровительство. Следствие считает, что бывший офицер успел обогатиться на 1,7 млн рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Советский райсуд Челябинска направлены материалы дела в отношении бывшего замначальника ОЛРР Росгвардии по Челябинску подполковника Сергея Самохина и его заместителя Сергея Серебрянникова. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, расследование по делу завершено. «Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Арест на имущество обвиняемых сохранили. Под ограничениями находятся три объекта недвижимости и расчетные счета. Самохин и Серебрянников попали под следствие в мае 2024 года. Тогда их задержали сотрудники УФСБ по региону и обвинили в превышении полномочий, коррупции и служебном подлоге. Предварительно, с января 2018 года вплоть до задержания они помогли директору ООО ЧОО «Городская охрана» Артему Коркину избежать ответственности. За это они получили деньги. Также Самохин получал взятки от Коркина за информирование о проведении проверок, внеочередное предоставление услуг, непривлечение к административной ответственности и общее покровительство. Следствие считает, что бывший офицер успел обогатиться на 1,7 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...