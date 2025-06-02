В Челябинске будут судить бывших VIP-росгвардейцев Самохина и Серебрянникова

В Советский райсуд Челябинска направлены материалы дела в отношении бывшего замначальника ОЛРР Росгвардии по Челябинску подполковника Сергея Самохина и его заместителя Сергея Серебрянникова. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, расследование по делу завершено.
«Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
Арест на имущество обвиняемых сохранили. Под ограничениями находятся три объекта недвижимости и расчетные счета.
Самохин и Серебрянников попали под следствие в мае 2024 года. Тогда их задержали сотрудники УФСБ по региону и обвинили в превышении полномочий, коррупции и служебном подлоге. Предварительно, с января 2018 года вплоть до задержания они помогли директору ООО ЧОО «Городская охрана» Артему Коркину избежать ответственности. За это они получили деньги.
Также Самохин получал взятки от Коркина за информирование о проведении проверок, внеочередное предоставление услуг, непривлечение к административной ответственности и общее покровительство. Следствие считает, что бывший офицер успел обогатиться на 1,7 млн рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!