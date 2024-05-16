Что известно об уголовном деле в отношении челябинского росгвардейца Самохина

В Челябинске задержан замначальника ОЛРР Росгвардии Самохина

16 мая 2024 в 16:09 Размер текста - 17 +

Сергея Самохина отправили в СИЗО до середины июля Фото: Павел Сидоров © URA.RU В Челябинске сотрудники УФСБ по региону задержали замначальника ОЛРР Росгвардии по Челябинску подполковника Сергея Самохина. Его обвинили в превышении должностных полномочий и получении взяток. 16 мая Тракторозаводский суд отправил его в СИЗО на два месяца. Что известно про уголовное дело в отношении офицера — в материале URA.RU. Задержание Самохина Новость по теме В Челябинске задержан высокопоставленный сотрудник Росгвардии Самохин был задержан 15 мая в своей квартире на проспекте Героя России Евгения Родионова. Фактически его задержали в 8 утра. Но в постановлении указано более позднее время. Офицер пояснил, что все это время он сидел в автобусе и ждал вызова. В тот же день он был допрошен в качестве подозреваемого. После чего ему предъявили обвинения по п. п. «г», «е» ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), а также п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Преступления были выявлены при содействии подразделений собственной безопасности Росгвардии. Кого еще задержали вместе с Самохиным Вместе с офицером был задержан его заместитель, старший инспектор ОЛРР по Челябинску Сергей Серебрянников. Его также допросили в качестве подозреваемого по делу. Следствие считает, что росгвардейцы действовали сообща. Также по делу проходит директор ООО ЧОО «Городская охрана» Артем Коркин и иные (пока неустановленные) лица. Суть обвинения По версии следствия, Самохин и Серебрянников, в чьи обязанности входило лицензирование частных охранных предприятий, действовали в интересах ООО ЧОО «Городская охрана», владельцем и директором которой является Коркин. Во версии следствия, в одном случае они «отмазали» бизнесмена от ответственности, повесив виновность на фиктивного директора фирмы, тем самым превысив свои должностные полномочия. Также следствие полагает, что по ходу службы Самохин получал взятки от Коркина. За все время ему было передано не менее 600 тысяч рублей. За это он оказывал охранной компании общее покровительство, помогал с прохождением проверок. Сведения об ООО ЧОО «Городская охрана» Компания основана в 2012 году Артемом Коркиным и занимается предоставлением охранных услуг. За все время компания показывала постоянный рост доходов. С момента основания они выросли почти в 130 раз: с 1,5 млн рублей до 192 млн рублей. За 2023 год выручка ООО ЧОО «Городская охрана» приблизилась к 192 млн рублей Скрин: сервис «Сбис» В основном компания охраняет учреждения образования: спортивные и общеобразовательные школы, лицеи, академии, научные институты. Лишь за текущий год фирма заключила контрактов на сумму около 50 млн рублей. В последний раз фирма проверялась на соответствие требованиям нормативных правовых актов, регламентирующих частную охранную деятельность, в июне 2019 года. Избрание меры пресечения Самохину Новость по теме В Челябинске арестовали задержанного ФСБ подполковника Росгвардии Самохина. Фото На следующий день после задержания Самохину избрали меру пресечения. Тракторозаводский суд отправил его в СИЗО на два месяца, то есть до 15 июля. Не исключено, что в последующем данную меру будут продлевать. Адвокат офицера, Нурлан Юсупов, просил суд об избрании своему клиенту более мягкой мере пресечения — домашнего ареста. По его словам, доводы следствия о том, что его клиент может помешать расследованию или оказать давление на свидетелей, не имеют под собой оснований. Но суд удовлетворил ходатайство следователя о содержании Самохина под стражей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске сотрудники УФСБ по региону задержали замначальника ОЛРР Росгвардии по Челябинску подполковника Сергея Самохина. Его обвинили в превышении должностных полномочий и получении взяток. 16 мая Тракторозаводский суд отправил его в СИЗО на два месяца. Что известно про уголовное дело в отношении офицера — в материале URA.RU. Самохин был задержан 15 мая в своей квартире на проспекте Героя России Евгения Родионова. Фактически его задержали в 8 утра. Но в постановлении указано более позднее время. Офицер пояснил, что все это время он сидел в автобусе и ждал вызова. В тот же день он был допрошен в качестве подозреваемого. После чего ему предъявили обвинения по п. п. «г», «е» ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), а также п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Преступления были выявлены при содействии подразделений собственной безопасности Росгвардии. Вместе с офицером был задержан его заместитель, старший инспектор ОЛРР по Челябинску Сергей Серебрянников. Его также допросили в качестве подозреваемого по делу. Следствие считает, что росгвардейцы действовали сообща. Также по делу проходит директор ООО ЧОО «Городская охрана» Артем Коркин и иные (пока неустановленные) лица. По версии следствия, Самохин и Серебрянников, в чьи обязанности входило лицензирование частных охранных предприятий, действовали в интересах ООО ЧОО «Городская охрана», владельцем и директором которой является Коркин. Во версии следствия, в одном случае они «отмазали» бизнесмена от ответственности, повесив виновность на фиктивного директора фирмы, тем самым превысив свои должностные полномочия. Также следствие полагает, что по ходу службы Самохин получал взятки от Коркина. За все время ему было передано не менее 600 тысяч рублей. За это он оказывал охранной компании общее покровительство, помогал с прохождением проверок. Компания основана в 2012 году Артемом Коркиным и занимается предоставлением охранных услуг. За все время компания показывала постоянный рост доходов. С момента основания они выросли почти в 130 раз: с 1,5 млн рублей до 192 млн рублей. В основном компания охраняет учреждения образования: спортивные и общеобразовательные школы, лицеи, академии, научные институты. Лишь за текущий год фирма заключила контрактов на сумму около 50 млн рублей. В последний раз фирма проверялась на соответствие требованиям нормативных правовых актов, регламентирующих частную охранную деятельность, в июне 2019 года. На следующий день после задержания Самохину избрали меру пресечения. Тракторозаводский суд отправил его в СИЗО на два месяца, то есть до 15 июля. Не исключено, что в последующем данную меру будут продлевать. Адвокат офицера, Нурлан Юсупов, просил суд об избрании своему клиенту более мягкой мере пресечения — домашнего ареста. По его словам, доводы следствия о том, что его клиент может помешать расследованию или оказать давление на свидетелей, не имеют под собой оснований. Но суд удовлетворил ходатайство следователя о содержании Самохина под стражей.