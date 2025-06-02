В Брянской области выросло число пострадавших после крушения поезда

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В больницах остаются 63 взрослых
В больницах остаются 63 взрослых Фото:
новость из сюжета
Мост обрушился в Брянской области на пассажирский поезд, пострадали люди

Число пострадавших в результате крушения пассажирского поезда в Брянской области достигло 116 человек. Среди пострадавших — пятеро детей.

«До 116 человек выросло число пострадавших в результате крушения поезда в Брянской области», — пишет telegram-канал SHOT. В больницах остаются 63 взрослых и три ребенка, которым продолжают оказывать необходимую медицинскую помощь.

Инцидент произошел в ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области. Под железнодорожным мостом проходил пассажирский поезд №86, следовавший по маршруту Климов — Москва. Произошло обрушение моста, обломки которого рухнули прямо на вагоны поезда. В результате трагедии, по данным властей, погибли семь человек.

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Число пострадавших в результате крушения пассажирского поезда в Брянской области достигло 116 человек. Среди пострадавших — пятеро детей. «До 116 человек выросло число пострадавших в результате крушения поезда в Брянской области», — пишет telegram-канал SHOT. В больницах остаются 63 взрослых и три ребенка, которым продолжают оказывать необходимую медицинскую помощь. Инцидент произошел в ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области. Под железнодорожным мостом проходил пассажирский поезд №86, следовавший по маршруту Климов — Москва. Произошло обрушение моста, обломки которого рухнули прямо на вагоны поезда. В результате трагедии, по данным властей, погибли семь человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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