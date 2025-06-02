В Брянской области выросло число пострадавших после крушения поезда

Число пострадавших в результате крушения пассажирского поезда в Брянской области достигло 116 человек. Среди пострадавших — пятеро детей.
«До 116 человек выросло число пострадавших в результате крушения поезда в Брянской области», — пишет telegram-канал SHOT. В больницах остаются 63 взрослых и три ребенка, которым продолжают оказывать необходимую медицинскую помощь.
Инцидент произошел в ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области. Под железнодорожным мостом проходил пассажирский поезд №86, следовавший по маршруту Климов — Москва. Произошло обрушение моста, обломки которого рухнули прямо на вагоны поезда. В результате трагедии, по данным властей, погибли семь человек.
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