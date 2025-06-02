В больницах остаются 64 пострадавших в крушении поезда под Брянском

После обрушения моста на пассажирский поезд в Брянской области на стационарном лечении в различных медицинских учреждениях остаются 64 человека, среди которых четверо детей. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.
«На стационарном лечении в больницах Брянска, Москвы, РЖД и федеральных медицинских центрах Минздрава России находятся 64 пострадавших», — сказал Кузнецов, передает РИА Новости. Семь пострадавших, включая одного ребенка, находятся в тяжелом состоянии.
По состоянию на утро 2 июня, в московских больницах проходят лечение 22 человека, из них трое — дети. В больницах Брянска остаются еще 42 пострадавших, среди которых один ребенок. Кроме того, 33 человека получили амбулаторную помощь и были отпущены домой.
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение автомобильного моста, обломки которого упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86, следовавший по маршруту Климов — Москва. В результате инцидента, по официальным данным, погибли семь человек, более 70 получили травмы различной степени тяжести. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что мост был подорван во время движения поезда. Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по данному факту.
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