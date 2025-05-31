31 мая 2025

РЕН ТВ: мост с машинами обвалился в Брянской области, в него врезался поезд РЖД. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поезд РЖД протаранил обрушившийся мост с машинами в Брянской области
Поезд РЖД протаранил обрушившийся мост с машинами в Брянской области Фото:
новость из сюжета
Мост обрушился на пассажирских поезд в Брянской области

В Брянской области обрушился мост, на котором находились автомобили, после чего в его конструкции врезался поезд. Инцидент произошел на железнодорожных путях, движение по которым было остановлено. Об этом сообщают СМИ. 

«В Брянской области обрушился мост, на котором стояли машины. В момент происшествия по путям следовал поезд РЖД, который врезался в уже обвалившуюся часть конструкции. Инцидент произошел на перегоне», — говорится в telegram-канале РЕН ТВ.

Корреспондент URA.RU направил запрос в ГУ МЧС России по Брянской области. Ответ ожидается. 

Ранее похожий инцидент произошел в Белгородской области, где под железнодорожными путями сработало взрывное устройство во время прохождения поезда. В результате были повреждены контактные линии, движение поездов временно приостанавливалось, а на месте работали оперативные службы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Брянской области обрушился мост, на котором находились автомобили, после чего в его конструкции врезался поезд. Инцидент произошел на железнодорожных путях, движение по которым было остановлено. Об этом сообщают СМИ.  «В Брянской области обрушился мост, на котором стояли машины. В момент происшествия по путям следовал поезд РЖД, который врезался в уже обвалившуюся часть конструкции. Инцидент произошел на перегоне», — говорится в telegram-канале РЕН ТВ. Корреспондент URA.RU направил запрос в ГУ МЧС России по Брянской области. Ответ ожидается.  Ранее похожий инцидент произошел в Белгородской области, где под железнодорожными путями сработало взрывное устройство во время прохождения поезда. В результате были повреждены контактные линии, движение поездов временно приостанавливалось, а на месте работали оперативные службы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...