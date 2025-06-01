Что известно о крушении поезда под Брянском: кадры с места катастрофы

В Брянской области произошла крупная транспортная катастрофа — обрушился мост, под которым в этот момент проходил пассажирский поезд. По предварительным данным, конструкцию могли взорвать, есть погибшие и десятки пострадавших. Подробности — в материале URA.RU.
Обрушение моста и столкновение с поездом
В Выгоничском районе Брянской области обрушился мост, на котором находились автомобили. В момент происшествия по железнодорожным путям под мостом следовал пассажирский поезд «Климов — Москва». Поезд врезался в уже обвалившуюся часть конструкции. Инцидент произошел на перегоне железной дороги, движение по которой было полностью остановлено. На опубликованных кадрах с места ЧП видны поврежденные вагоны и обломки моста.
Есть погибшие и десятки пострадавших
По предварительным данным, в результате трагедии погибли как минимум четыре человека — все они были пассажирами поезда. Также сообщается о 44 пострадавших, большинство из которых получили травмы различной степени тяжести. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Возможность повторного обрушения
Спасательные службы предупреждают: еще один пролет моста может обрушиться. Людей эвакуируют из опасной зоны. Специалисты МЧС, медики и представители власти работают на месте, пытаясь стабилизировать ситуацию и предотвратить новые разрушения.
Версия о подрыве: мост могли взорвать
Telegram-каналы Shot и Baza со ссылкой на источники утверждают, что причиной обрушения стал целенаправленный подрыв. По данным журналистов, четыре взрывных устройства были заложены: два на опорах моста и два — прямо на железнодорожных шпалах. Подрыв произошел в момент прохождения поезда, что значительно усугубило последствия.
Реакция властей
Губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил факт катастрофы и сообщил, что все экстренные службы задействованы. Он подчеркнул, что региональные власти делают всё необходимое для оказания помощи пострадавшим и ликвидации последствий. Его слова передал «Пятый канал»
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