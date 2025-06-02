Губернатор Текслер выступит с обращением к заксобранию Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 5 июня выступит с обращением к депутатам законодательного собрания. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
«В четверг, 5 июня, губернатор выступит с обращением к депутатам законодательного собрания Челябинской области. Место проведения мероприятия сообщим дополнительно», — отметила пресс-служба правительства Челябинской области в telegram-канале.
Послание к заксобранию по факту является стратегическим документом, определяющим вектор развития на ближайшие годы. В обращении Текслер также озвучивает итоги своей работы в качестве губернатора. Ожидается, что что губернатор отдельно остановится на выборах, которые стартуют в ближайшее время и завершатся в сентябре в Единый день голосования. В прошлом году Текслер обращался с посланием к заксобранию в конгресс-холле «Таганай» 13 июня.
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