Губернатор Текслер выступит с обращением к заксобранию Челябинской области

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Текслер выступит с обращением 5 июня
Текслер выступит с обращением 5 июня Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 5 июня выступит с обращением к депутатам законодательного собрания. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона. 

«В четверг, 5 июня, губернатор выступит с обращением к депутатам законодательного собрания Челябинской области. Место проведения мероприятия сообщим дополнительно», — отметила пресс-служба правительства Челябинской области в telegram-канале.

Послание к заксобранию по факту является стратегическим документом, определяющим вектор развития на ближайшие годы. В обращении Текслер также озвучивает итоги своей работы в качестве губернатора. Ожидается, что что губернатор отдельно остановится на выборах, которые стартуют в ближайшее время и завершатся в сентябре в Единый день голосования. В прошлом году Текслер обращался с посланием к заксобранию в конгресс-холле «Таганай» 13 июня. 

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 5 июня выступит с обращением к депутатам законодательного собрания. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.  «В четверг, 5 июня, губернатор выступит с обращением к депутатам законодательного собрания Челябинской области. Место проведения мероприятия сообщим дополнительно», — отметила пресс-служба правительства Челябинской области в telegram-канале. Послание к заксобранию по факту является стратегическим документом, определяющим вектор развития на ближайшие годы. В обращении Текслер также озвучивает итоги своей работы в качестве губернатора. Ожидается, что что губернатор отдельно остановится на выборах, которые стартуют в ближайшее время и завершатся в сентябре в Единый день голосования. В прошлом году Текслер обращался с посланием к заксобранию в конгресс-холле «Таганай» 13 июня. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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