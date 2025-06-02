Тюменка Татьяна вместе со своими приемными детьми Таисией и Степаном, которых заставляют оплатить долги за дом своих биологических родителей, стали героями нового выпуска передачи «Мужское / Женское» на «Первом канале». Об этом URA.RU рассказали.
«После появления материала про нашу ситуацию в СМИ, со мной связались представители „Первого канала“ и пригласили сняться в одной из передач. Для этого мы поехали в Москву», — поделилась с агентством женщина.
Организаторы выпуска пригласили на шоу не только семью Татьяны, но и биологических родителей Таси и Степы, которых они не виделись уже больше 17 лет, с того самого случая, когда мать бросила их в доме без еды, воды и отопления. Как рассказала их приемная мама, первое, что сделала женщина при виде ребят — накричала на них и засыпала оскорблениями.
Также, первый раз за более чем 10 лет Таисия и Степан увидели своего брата Федора, который не смог поступить с родными людьми в один детский дом из-за слишком малого возраста. Его перераспределили в дом малютки, откуда уже впоследствии он попал в новую семью, в которой живет до сих пор.
На данный момент выпуск уже отснят, однако еще не вышел в эфир. Когда его планируют встроить в сетку — также не ясно.
Ранее тюменка Татьяна поделилась с URA.RU историей своей семьи. Она взяла из детского дома двух детей, которых когда-то родная мать бросила в бараке без отопления зимой. Впоследствии, спустя 16 лет, дети узнают от судебных приставов, что они обязаны оплатить задолженность за дом, в котором ранее едва не погибли.
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