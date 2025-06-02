Соратник Паслера уехал в Москву, не устроившись в Екатеринбурге

Игнат Петухов не устроился на работу в свердловское правительство

02 июня 2025 в 17:47 Размер текста - 17 +

Игната Петухова ждали в свердловском кабмине с конца марта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бывший замгубернатора Оренбургской области Игнат Петухов, который переехал в Екатеринбург вслед за назначенным на пост врио губернатора Свердловской области Денисом Паслером, уехал в Москву. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «В ближайшее время выхожу в Москве на новую работу. Сейчас перенимаю дела и вхожу в ритм», — сообщил Петухов. Петухову 31 год. Он уроженец Новоуральска, отучился на экономиста, работал в аудиторской компании, затем попал в Татарстан, где развивал особую экономическую зону «Алабуга». В 2019 году Паслер пригласил его в Оренбургскую область, которую в том же году и возглавил. А когда был назначен губернатором Свердловской области 26 марта, позвал Петухова за собой. Петухов перевез в Екатеринбург семью, стал проводить неформальные встречи с чиновниками. Беседуя с редакторами областных СМИ 16 апреля, Паслер говорил, что вопрос с трудоустройством Петухова будет решен в ближайшие полторы-две недели. Были версии, что Петухову может отойти часть функционала первого замгубернатора Алексея Шмыкова. Но с тех пор в положении Петухова ничего не менялось — он был без работы. О том, что Петухов, вероятно, уедет в столицу, URA.RU сообщило 30 мая в «Слухах». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший замгубернатора Оренбургской области Игнат Петухов, который переехал в Екатеринбург вслед за назначенным на пост врио губернатора Свердловской области Денисом Паслером, уехал в Москву. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «В ближайшее время выхожу в Москве на новую работу. Сейчас перенимаю дела и вхожу в ритм», — сообщил Петухов. Петухову 31 год. Он уроженец Новоуральска, отучился на экономиста, работал в аудиторской компании, затем попал в Татарстан, где развивал особую экономическую зону «Алабуга». В 2019 году Паслер пригласил его в Оренбургскую область, которую в том же году и возглавил. А когда был назначен губернатором Свердловской области 26 марта, позвал Петухова за собой. Петухов перевез в Екатеринбург семью, стал проводить неформальные встречи с чиновниками. Беседуя с редакторами областных СМИ 16 апреля, Паслер говорил, что вопрос с трудоустройством Петухова будет решен в ближайшие полторы-две недели. Были версии, что Петухову может отойти часть функционала первого замгубернатора Алексея Шмыкова. Но с тех пор в положении Петухова ничего не менялось — он был без работы. О том, что Петухов, вероятно, уедет в столицу, URA.RU сообщило 30 мая в «Слухах».