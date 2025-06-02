Роспотребнадзор призвал носить маски и не выходить на улицу под Екатеринбургом

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Меры безопасности ввели из-за пожара на мусорном полигоне
Меры безопасности ввели из-за пожара на мусорном полигоне Фото:

Санврачи призвали жителей Верхней Пышмы (Свердловская область) не выходить на улицу, носить маски, а также промывать глаза, нос и горло из-за крупного пожара на мусорном полигоне «Северный». Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Жителям в районе пожара советуем избегать нахождения на открытом воздухе, не открывать окна, чаще проводить влажную уборку, отказаться от контактных линз в пользу очков, больше пить, отказаться от курения, а также промывать глаза, нос и горло. При необходимости выхода на улицу использовать маски и респираторы», — пояснили там.

На данный момент специалисты РПН проводят исследование качества воздуха. Проверку организовали в зоне ближайшей жилой застройки.

Огонь охватил мусорный полигон днем 2 июня. Общая площадь пожара достигла 600 квадратных метров. Его тушили девять человек личного состава и три единицы спецтехники.

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Санврачи призвали жителей Верхней Пышмы (Свердловская область) не выходить на улицу, носить маски, а также промывать глаза, нос и горло из-за крупного пожара на мусорном полигоне «Северный». Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. «Жителям в районе пожара советуем избегать нахождения на открытом воздухе, не открывать окна, чаще проводить влажную уборку, отказаться от контактных линз в пользу очков, больше пить, отказаться от курения, а также промывать глаза, нос и горло. При необходимости выхода на улицу использовать маски и респираторы», — пояснили там. На данный момент специалисты РПН проводят исследование качества воздуха. Проверку организовали в зоне ближайшей жилой застройки. Огонь охватил мусорный полигон днем 2 июня. Общая площадь пожара достигла 600 квадратных метров. Его тушили девять человек личного состава и три единицы спецтехники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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