Роспотребнадзор призвал носить маски и не выходить на улицу под Екатеринбургом

Санврачи призвали жителей Верхней Пышмы (Свердловская область) не выходить на улицу, носить маски, а также промывать глаза, нос и горло из-за крупного пожара на мусорном полигоне «Северный». Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
«Жителям в районе пожара советуем избегать нахождения на открытом воздухе, не открывать окна, чаще проводить влажную уборку, отказаться от контактных линз в пользу очков, больше пить, отказаться от курения, а также промывать глаза, нос и горло. При необходимости выхода на улицу использовать маски и респираторы», — пояснили там.
На данный момент специалисты РПН проводят исследование качества воздуха. Проверку организовали в зоне ближайшей жилой застройки.
Огонь охватил мусорный полигон днем 2 июня. Общая площадь пожара достигла 600 квадратных метров. Его тушили девять человек личного состава и три единицы спецтехники.
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