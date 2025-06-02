Власти хотят наградить тех, кто забрасывал БПЛА камнями в Иркутской области

В Госдуме готовят официальные запросы в МЧС и Минобороны с просьбой рассмотреть возможность о награждении жителей Иркутской области, которые с помощью подручных средств противодействовали запуску дронов из фуры в Иркутской области 1 июня. С соответствующей инициативой выступил председатель комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов.
«Согласно свидетельствам очевидцев, ударам БПЛА противостояли, в том числе, местные жители при помощи антидроновых ружей и подручных средств, что помогло минимизировать разрушительный эффект от запущенных дронов <...> ряд официальных лиц, в том числе губернатор Иркутской области [Игорь Кобязев], выступили с предложением поощрить героев», — говорится в обращении Нилова к министру РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александру Куренкову. Соответствующий документ есть в распоряжении URA.RU.
В обращении также отмечено, что партия ЛДПР выступила с инициативой вручить денежные премии водителям, которые проявили активность при отражении атаки дронов. В Иркутской и Мурманской областях 1 июня были зафиксированы удары БПЛА. В обоих случаях для атак по объектам на территории регионов были задействованы грузовики, из которых, по словам очевидцев, вылетали дроны. Подробнее — в сюжете URA.RU.
Жители Иркутской области ружьями сбивали дроны. Также очевидцы пытались остановить запуск беспилотников, вылетавших из припаркованной на трассе фуры камнями.
Как сообщили в Минобороны РФ, ВСУ осуществили террористические атаки с использованием FPV-дронов на военные аэродромы, расположенные сразу в пяти регионах России. Как проинформировали URA.RU в Министерстве обороны Российской Федерации, удары Украины были нацелены на объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.
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