Власти хотят наградить тех, кто забрасывал БПЛА камнями в Иркутской области

Нилов: кидавшие в дроны камни очевидцы должны получить награду
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Жители Иркутской области закидывали дроны камнями, когда те вылетали из фуры
Жители Иркутской области закидывали дроны камнями, когда те вылетали из фуры Фото:
новость из сюжета
БПЛА атаковали Иркутскую и Мурманскую области 1 июня 2025 года

В Госдуме готовят официальные запросы в МЧС и Минобороны с просьбой рассмотреть возможность о награждении жителей Иркутской области, которые с помощью подручных средств противодействовали запуску дронов из фуры в Иркутской области 1 июня. С соответствующей инициативой выступил председатель комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов.

«Согласно свидетельствам очевидцев, ударам БПЛА противостояли, в том числе, местные жители при помощи антидроновых ружей и подручных средств, что помогло минимизировать разрушительный эффект от запущенных дронов <...> ряд официальных лиц, в том числе губернатор Иркутской области [Игорь Кобязев], выступили с предложением поощрить героев», — говорится в обращении Нилова к министру РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александру Куренкову. Соответствующий документ есть в распоряжении URA.RU.

В обращении также отмечено, что партия ЛДПР выступила с инициативой вручить денежные премии водителям, которые проявили активность при отражении атаки дронов. В Иркутской и Мурманской областях 1 июня были зафиксированы удары БПЛА. В обоих случаях для атак по объектам на территории регионов были задействованы грузовики, из которых, по словам очевидцев, вылетали дроны. Подробнее — в сюжете URA.RU.

Жители Иркутской области ружьями сбивали дроны. Также очевидцы пытались остановить запуск беспилотников, вылетавших из припаркованной на трассе фуры камнями.

Как сообщили в Минобороны РФ, ВСУ осуществили террористические атаки с использованием FPV-дронов на военные аэродромы, расположенные сразу в пяти регионах России. Как проинформировали URA.RU в Министерстве обороны Российской Федерации, удары Украины были нацелены на объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. 

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В Госдуме готовят официальные запросы в МЧС и Минобороны с просьбой рассмотреть возможность о награждении жителей Иркутской области, которые с помощью подручных средств противодействовали запуску дронов из фуры в Иркутской области 1 июня. С соответствующей инициативой выступил председатель комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов. «Согласно свидетельствам очевидцев, ударам БПЛА противостояли, в том числе, местные жители при помощи антидроновых ружей и подручных средств, что помогло минимизировать разрушительный эффект от запущенных дронов <...> ряд официальных лиц, в том числе губернатор Иркутской области [Игорь Кобязев], выступили с предложением поощрить героев», — говорится в обращении Нилова к министру РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александру Куренкову. Соответствующий документ есть в распоряжении URA.RU. В обращении также отмечено, что партия ЛДПР выступила с инициативой вручить денежные премии водителям, которые проявили активность при отражении атаки дронов. В Иркутской и Мурманской областях 1 июня были зафиксированы удары БПЛА. В обоих случаях для атак по объектам на территории регионов были задействованы грузовики, из которых, по словам очевидцев, вылетали дроны. Подробнее — в сюжете URA.RU. Жители Иркутской области ружьями сбивали дроны. Также очевидцы пытались остановить запуск беспилотников, вылетавших из припаркованной на трассе фуры камнями. Как сообщили в Минобороны РФ, ВСУ осуществили террористические атаки с использованием FPV-дронов на военные аэродромы, расположенные сразу в пяти регионах России. Как проинформировали URA.RU в Министерстве обороны Российской Федерации, удары Украины были нацелены на объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. 
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