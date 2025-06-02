Как прошли переговоры России и Украины в Стамбуле: фоторепортаж

В Стамбуле во дворце Чираган 2 июня прошли переговоры России и Украины. Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский, который уже руководил работой делегации РФ на переговорах в Стамбуле весной 2022 года. Украинскую сторону на встрече представляет министр обороны Рустем Умеров. Делегаты из Украины и России встретились, чтобы обсудить встречу лидеров стран.
Перед началом встречи глава МИД Турции выступил со вступительным словом. Он пожелал сторонам найти «хорошее решение». Также выразил надежду на новые договоренности по обмену пленными на возможность обсуждения вопроса прекращения огня. Подробности встречи — в фоторепортаже URA.RU.
По инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина 16 мая, после перерыва, продолжавшегося более трех лет, были вновь начаты прямые переговоры с Украиной. Первый раунд переговоров продолжался примерно два часа. В ходе встречи стороны не только выразили готовность к дальнейшему взаимодействию с целью достижения прекращения огня, но и пришли к соглашению о проведении обмена пленными по формуле «1000 на 1000». Эта договоренность была успешно реализована.
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