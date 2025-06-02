Опубликован текст меморандума Украины: Киев требует выплатить репарации

Корреспондент газеты Financial Times Кристофер Миллер выложил в социальной сети X текст меморандума с подходом Украины к переговорам с Россией в Стамбуле на украинском и английском языках. Он полностью совпал с документом, который был выложен 1 июня агентством Reuters и изданием «Общественное. Новости».
В документе, который выложил Миллер, украинская сторона настаивает на нескольких ключевых условиях. Среди них — требование репараций от России, отказ признать контроль Москвы над освобожденными территориями и отсутствие ограничений для Вооруженных сил Украины.
Киев также предлагает заключить 30-дневное перемирие с одновременным освобождением всех военнопленных, а в переговорном процессе настаивает на участии представителей США и стран Европы. В качестве основы для будущих договоренностей Украина предлагает использовать нынешнюю линию боевого соприкосновения. Еще одним предложением является организация прямой встречи между главой России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.
Меморандум состоит из пяти разделов, включая ключевые принципы, дальнейшие шаги, условия прекращения огня, меры по укреплению доверия и порядок проведения встречи на высшем уровне. Украинские переговорщики допускают возможность поэтапной отмены санкций против России, однако подчеркивают необходимость создания механизма автоматического возобновления рестрикций в случае нарушения договоренностей.
Первая встреча делегаций прошла 16 мая. Переговоры предложил Киеву российский лидер Владимир Путин. Диалог длился несколько часов. Тогда стороны согласились на обмен «1000 на 1000».
Позже Киеву был предложен второй раунд переговоров. Встречу снова провели в Стамбуле 2 июня во дворце Чираган. Там РФ и Украина должны были обменяться меморандумами, отражающими их подходы к дальнейшему переговорному процессу.
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