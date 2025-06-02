«Противовес Ельцин Центру»: в Екатеринбурге разрешили достроить здание Путин Центра

Суд признал законным строительство 10-этажного офисника в центре Екатеринбурга
© Служба новостей «URA.RU»
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Суды по долгострою длились около пяти лет
Суды по долгострою длились около пяти лет Фото:

Свердловский областной суд признал законным строительство десятиэтажного офисного центра на Октябрьской площади Екатеринбурга, который принадлежит бывшему депутату гордумы Олегу Хабибуллину. Судебная коллегия отклонила требования структур УГМК и прокуратуры о сносе здания, признав объект безопасным для эксплуатации. В новом деловом центре планируется открыть музей СВО и Путин Центр, сообщил URA.RU сам Хабибуллин.

«Ввод в эксплуатацию зависит от коммунальных структур ресурсоснабжающих организаций. Если нас быстро подключат, то сдадим объект к концу года», — рассказал предприниматель.

Музей СВО планируется открыть уже в сентябре. Экспонаты из зоны специальной военной операции разместят в подвале площадью 550 «квадратов».

По словам Олега Хабибуллина, Путин Центр станет противовесом Ельцин Центру
По словам Олега Хабибуллина, Путин Центр станет противовесом Ельцин Центру
Фото:

Путин Центр займет два этажа. «В противовес тому, что представлено в Ельцин Центре мы хотим показать частную позицию относительно того, что добился наш президент за последние 25 лет руководства страной. <...> Мы хотим показать, что могло бы быть со страной, если бы она пошла по той траектории, которую задал Ельцин. И тогда даже критикам станет понятно, что есть хорошо и что есть плохо», — сказал Хабибуллин.

Оставшиеся восемь этажей предназначены для аренды под офисы, преимущественно для компаний из сфер IT, науки и промышленности. «У нас идея была бизнес-центр весь назвать Путин Центром. Потому что аббревиатура „ПУТИН“ состоит из нескольких направлений деятельности: промышленность — управление — технологии — инновации — наука. Резидентов планируем отбирать на конкурсной основе», — отметил бизнесмен.

Споры вокруг недостроя длятся с 2020 года. Одну часть центра внешнеэкономической деятельности, возведение которого заморозили в начале 2000-х, в свое время выкупил Хабибуллин, другая — принадлежала ООО «Навигатор» (связано с УГМК). Компания снесла свою часть здания и намерена построить на его месте большой комплекс с жильем и благоустроить аллею. Хабибуллин через суд пытался остановить демонтаж, но проиграл. Впоследствии прокуратура требовала, чтобы свою часть недостроя снес и Хабибуллин. Однако Верх-Исетский суд встал на его сторону.

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Свердловский областной суд признал законным строительство десятиэтажного офисного центра на Октябрьской площади Екатеринбурга, который принадлежит бывшему депутату гордумы Олегу Хабибуллину. Судебная коллегия отклонила требования структур УГМК и прокуратуры о сносе здания, признав объект безопасным для эксплуатации. В новом деловом центре планируется открыть музей СВО и Путин Центр, сообщил URA.RU сам Хабибуллин. «Ввод в эксплуатацию зависит от коммунальных структур ресурсоснабжающих организаций. Если нас быстро подключат, то сдадим объект к концу года», — рассказал предприниматель. Музей СВО планируется открыть уже в сентябре. Экспонаты из зоны специальной военной операции разместят в подвале площадью 550 «квадратов». Путин Центр займет два этажа. «В противовес тому, что представлено в Ельцин Центре мы хотим показать частную позицию относительно того, что добился наш президент за последние 25 лет руководства страной. <...> Мы хотим показать, что могло бы быть со страной, если бы она пошла по той траектории, которую задал Ельцин. И тогда даже критикам станет понятно, что есть хорошо и что есть плохо», — сказал Хабибуллин. Оставшиеся восемь этажей предназначены для аренды под офисы, преимущественно для компаний из сфер IT, науки и промышленности. «У нас идея была бизнес-центр весь назвать Путин Центром. Потому что аббревиатура „ПУТИН“ состоит из нескольких направлений деятельности: промышленность — управление — технологии — инновации — наука. Резидентов планируем отбирать на конкурсной основе», — отметил бизнесмен. Споры вокруг недостроя длятся с 2020 года. Одну часть центра внешнеэкономической деятельности, возведение которого заморозили в начале 2000-х, в свое время выкупил Хабибуллин, другая — принадлежала ООО «Навигатор» (связано с УГМК). Компания снесла свою часть здания и намерена построить на его месте большой комплекс с жильем и благоустроить аллею. Хабибуллин через суд пытался остановить демонтаж, но проиграл. Впоследствии прокуратура требовала, чтобы свою часть недостроя снес и Хабибуллин. Однако Верх-Исетский суд встал на его сторону.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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