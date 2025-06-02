«Противовес Ельцин Центру»: в Екатеринбурге разрешили достроить здание Путин Центра

Свердловский областной суд признал законным строительство десятиэтажного офисного центра на Октябрьской площади Екатеринбурга, который принадлежит бывшему депутату гордумы Олегу Хабибуллину. Судебная коллегия отклонила требования структур УГМК и прокуратуры о сносе здания, признав объект безопасным для эксплуатации. В новом деловом центре планируется открыть музей СВО и Путин Центр, сообщил URA.RU сам Хабибуллин.
«Ввод в эксплуатацию зависит от коммунальных структур ресурсоснабжающих организаций. Если нас быстро подключат, то сдадим объект к концу года», — рассказал предприниматель.
Музей СВО планируется открыть уже в сентябре. Экспонаты из зоны специальной военной операции разместят в подвале площадью 550 «квадратов».
Путин Центр займет два этажа. «В противовес тому, что представлено в Ельцин Центре мы хотим показать частную позицию относительно того, что добился наш президент за последние 25 лет руководства страной. <...> Мы хотим показать, что могло бы быть со страной, если бы она пошла по той траектории, которую задал Ельцин. И тогда даже критикам станет понятно, что есть хорошо и что есть плохо», — сказал Хабибуллин.
Оставшиеся восемь этажей предназначены для аренды под офисы, преимущественно для компаний из сфер IT, науки и промышленности. «У нас идея была бизнес-центр весь назвать Путин Центром. Потому что аббревиатура „ПУТИН“ состоит из нескольких направлений деятельности: промышленность — управление — технологии — инновации — наука. Резидентов планируем отбирать на конкурсной основе», — отметил бизнесмен.
Споры вокруг недостроя длятся с 2020 года. Одну часть центра внешнеэкономической деятельности, возведение которого заморозили в начале 2000-х, в свое время выкупил Хабибуллин, другая — принадлежала ООО «Навигатор» (связано с УГМК). Компания снесла свою часть здания и намерена построить на его месте большой комплекс с жильем и благоустроить аллею. Хабибуллин через суд пытался остановить демонтаж, но проиграл. Впоследствии прокуратура требовала, чтобы свою часть недостроя снес и Хабибуллин. Однако Верх-Исетский суд встал на его сторону.
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