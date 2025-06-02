В Курганской области пройдет ночной фестиваль для любителей астрономии

В Курганской области на территории этнокультурного парка «Савин» организуют программу «Ночи на Савине» для любителей астрономии. Об этом сообщает пресс-служба правительства Курганской области в группе во «ВКонтакте». Участники мероприятия смогут воспользоваться астрономическим биноклем, который был установлен ранее.
«В Белозерском округе продолжается обустройство этнокультурного парка „Савин“. Так, на территории установили астрономический бинокль, который позволяет любоваться не только дневными красотами природы, но и ночным звёздным небом. Специально для любителей астрономии здесь проведут программу „Ночь на Савине“, которая состоится 19 июля и 15 августа», — сообщает пресс-служба правительства области.
Сообщается, что на территории парка установили качели и беседку. В ближайшее время здесь появится еще один арт-объект. Также на Савине пройдет традиционный фестиваль 9 и 10 августа.
Ранее URA.RU подробно писало про особенности древнейшего святилища «Савин» в Белозерском округе Курганской области. Год от года к нему растет поток туристов, а власти намерены развивать территорию вблизи этого уникального места силы — строить глэмпинги и бани.
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