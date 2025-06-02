В России будут реже изымать детей из семей

Путин поддержал идею Львовой-Беловой создать Всероссийскую службу помощи семье
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент Владимир Путин поддержал создание Всероссийской службы помощи семье
Президент Владимир Путин поддержал создание Всероссийской службы помощи семье Фото:

Президент Владимир Путин распространил прорывной опыт Урала и Сибири по работе с проблемными семьями на всю Россию. На встрече в Кремле 2 мая он поддержал идею уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой создать Всероссийскую службу помощи семье, многие наработки уже опробованы в пилотных регионах. Как объяснили эксперты URA.RU, это решит как минимум две проблемы: у россиян перестанут забирать детей под надуманным предлогом и станет меньше ситуаций, когда ребенка возвращали в семью из детского дома, но над ним продолжали издеваться.

Президент провел традиционную встречу с детским омбудсменом сразу после Международного дня защиты детей. Львова-Белова доложила главе государства о результатах проведенной по его поручению Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства. Основной вывод этой работы заключается в том, что 25% детей в детских домах и приютах находятся необоснованно.

“Большая цифра. Четверть”, — отреагировал Путин.
Четверть детей находятся в детских домах необоснованно, заявила Львова-Белова
Четверть детей находятся в детских домах необоснованно, заявила Львова-Белова
Фото:

Уполномоченный пояснила, что во многих ситуациях можно было поработать с семьей и оказать им помощь, не разлучая с детьми. Так, в Пензенской области открыли кризисный центр нового формата. «Опека приезжает в семью, видит, что ребенка оставить нельзя, и, если у мамы есть желание бороться и работать, мы приводим в кризисный центр, и там сразу начинают работать, даже если есть зависимость у мамы», — рассказала Львова-Белова.

В Тюменской области у родителей появилась возможность проходить реабилитацию вместе с детьми, продолжила омбудсмен. «Дети ходят в школу, в сад общеобразовательный, а с родителями работают», — объяснила она.

Часто пустяковые проблемы мешают воссоединению детей с семьей, отметила детский омбудсмен
Часто пустяковые проблемы мешают воссоединению детей с семьей, отметила детский омбудсмен
Фото:

Важный момент — при «остром кризисе» родители накапливают алименты, долг в условные 100 тысяч рублей становится препятствием для воссоединения с детьми, даже если все другие проблемы устранены. «А мы держим ребенка в учреждении за полтора миллиона минимум в год», поэтому этот момент сейчас прорабатывается с судейским корпусом, заявила Львова-Белова.

По ее мнению, одна из основных проблем — недостаток координации деятельности, в регионах нет ответственного, который бы за все отвечал. «В регион приезжаешь: детский дом, приют, дома ребенка в разных ведомствах, разные зампреды правительства», — добавила она. В 14 пилотных регионах начали внедрять новый подход, направлять дополнительные ресурсы, уточнила Львова-Белова.

«И, представляете, за несколько месяцев там такой прорыв. <...> У нас стартанули Красноярский край, Иркутская область, Свердловская область. То есть я считаю, что это регионы-прорывы реально. Даже программы, представляете, принимают по профилактике социального сиротства государственные внутри региона, которые позволяют это все отрабатывать», — поделилась детский омбудсмен с президентом.

Путин поддержал идею Львовой-Беловой создать Всероссийскую службу помощи семье
Путин поддержал идею Львовой-Беловой создать Всероссийскую службу помощи семье
Фото:

Нужно сохранить это внимание, координацию, сопровождение, обучение, уверена Львова-Белова. По ее мнению, создание Всероссийской службы помощи семье позволит решить эту задачу. Путин поддержал идею.

Новая служба поможет снизить риск ситуаций, когда детей возвращают домой, а их жизнь оказывается под угрозой, к ним применяют физическое насилие, считает член Общественного совета при уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка Анастасия Ковалева. Сейчас, когда ребенок находится в учреждении, за него отвечает руководитель, а в момент передачи ребенка в семью государство снимает с себя ответственность, перекладывает ее на родителя или опекуна, пояснила собеседница URA.RU.

“Необходим координатор, который скажет: власти, социалка, образование, комиссия по делам несовершеннолетних, все хорошо поработали, поэтому ребенка можно вернуть родителям. И этот человек будет брать на себя ответственность за безопасность жизни и здоровья этого ребенка, возвращая его в семью. Без этого далеко не уехать. В такой конфигурации — это большая победа”, — заявила Ковалева.

Встреча Путина с Львовой-Беловой показала, что осталось еще много проблем в вопросе социального сиротства, отметил замдиректора Института истории и политики МГПУ Владимир Шаповалов. По его мнению, создание Всероссийской службы помощи семье, учитывая успешный опыт решения этих вопросов в сибирских и уральских регионах, поможет устранить подобные проблемы в целом по России.

«Новая служба — путь к тому, чтобы сделать счастливыми многие семьи, создать благоприятные условия для воспитания детей с родными людьми. В результате, в России увеличится количество семей с детьми, исчезнут ситуации, когда по абсолютно надуманным и необоснованным причинам детей забирают из семей, ведь это настоящая трагедия. Президент постоянно говорит, что каждый ребенок должен воспитываться в семье», — заявил политолог.

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Президент Владимир Путин распространил прорывной опыт Урала и Сибири по работе с проблемными семьями на всю Россию. На встрече в Кремле 2 мая он поддержал идею уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой создать Всероссийскую службу помощи семье, многие наработки уже опробованы в пилотных регионах. Как объяснили эксперты URA.RU, это решит как минимум две проблемы: у россиян перестанут забирать детей под надуманным предлогом и станет меньше ситуаций, когда ребенка возвращали в семью из детского дома, но над ним продолжали издеваться. Президент провел традиционную встречу с детским омбудсменом сразу после Международного дня защиты детей. Львова-Белова доложила главе государства о результатах проведенной по его поручению Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства. Основной вывод этой работы заключается в том, что 25% детей в детских домах и приютах находятся необоснованно. Уполномоченный пояснила, что во многих ситуациях можно было поработать с семьей и оказать им помощь, не разлучая с детьми. Так, в Пензенской области открыли кризисный центр нового формата. «Опека приезжает в семью, видит, что ребенка оставить нельзя, и, если у мамы есть желание бороться и работать, мы приводим в кризисный центр, и там сразу начинают работать, даже если есть зависимость у мамы», — рассказала Львова-Белова. В Тюменской области у родителей появилась возможность проходить реабилитацию вместе с детьми, продолжила омбудсмен. «Дети ходят в школу, в сад общеобразовательный, а с родителями работают», — объяснила она. Важный момент — при «остром кризисе» родители накапливают алименты, долг в условные 100 тысяч рублей становится препятствием для воссоединения с детьми, даже если все другие проблемы устранены. «А мы держим ребенка в учреждении за полтора миллиона минимум в год», поэтому этот момент сейчас прорабатывается с судейским корпусом, заявила Львова-Белова. По ее мнению, одна из основных проблем — недостаток координации деятельности, в регионах нет ответственного, который бы за все отвечал. «В регион приезжаешь: детский дом, приют, дома ребенка в разных ведомствах, разные зампреды правительства», — добавила она. В 14 пилотных регионах начали внедрять новый подход, направлять дополнительные ресурсы, уточнила Львова-Белова. «И, представляете, за несколько месяцев там такой прорыв. <...> У нас стартанули Красноярский край, Иркутская область, Свердловская область. То есть я считаю, что это регионы-прорывы реально. Даже программы, представляете, принимают по профилактике социального сиротства государственные внутри региона, которые позволяют это все отрабатывать», — поделилась детский омбудсмен с президентом. Нужно сохранить это внимание, координацию, сопровождение, обучение, уверена Львова-Белова. По ее мнению, создание Всероссийской службы помощи семье позволит решить эту задачу. Путин поддержал идею. Новая служба поможет снизить риск ситуаций, когда детей возвращают домой, а их жизнь оказывается под угрозой, к ним применяют физическое насилие, считает член Общественного совета при уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка Анастасия Ковалева. Сейчас, когда ребенок находится в учреждении, за него отвечает руководитель, а в момент передачи ребенка в семью государство снимает с себя ответственность, перекладывает ее на родителя или опекуна, пояснила собеседница URA.RU. Встреча Путина с Львовой-Беловой показала, что осталось еще много проблем в вопросе социального сиротства, отметил замдиректора Института истории и политики МГПУ Владимир Шаповалов. По его мнению, создание Всероссийской службы помощи семье, учитывая успешный опыт решения этих вопросов в сибирских и уральских регионах, поможет устранить подобные проблемы в целом по России. «Новая служба — путь к тому, чтобы сделать счастливыми многие семьи, создать благоприятные условия для воспитания детей с родными людьми. В результате, в России увеличится количество семей с детьми, исчезнут ситуации, когда по абсолютно надуманным и необоснованным причинам детей забирают из семей, ведь это настоящая трагедия. Президент постоянно говорит, что каждый ребенок должен воспитываться в семье», — заявил политолог.
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