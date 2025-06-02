В России будут реже изымать детей из семей

Президент Владимир Путин распространил прорывной опыт Урала и Сибири по работе с проблемными семьями на всю Россию. На встрече в Кремле 2 мая он поддержал идею уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой создать Всероссийскую службу помощи семье, многие наработки уже опробованы в пилотных регионах. Как объяснили эксперты URA.RU, это решит как минимум две проблемы: у россиян перестанут забирать детей под надуманным предлогом и станет меньше ситуаций, когда ребенка возвращали в семью из детского дома, но над ним продолжали издеваться.
Президент провел традиционную встречу с детским омбудсменом сразу после Международного дня защиты детей. Львова-Белова доложила главе государства о результатах проведенной по его поручению Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства. Основной вывод этой работы заключается в том, что 25% детей в детских домах и приютах находятся необоснованно.
“Большая цифра. Четверть”, — отреагировал Путин.
Уполномоченный пояснила, что во многих ситуациях можно было поработать с семьей и оказать им помощь, не разлучая с детьми. Так, в Пензенской области открыли кризисный центр нового формата. «Опека приезжает в семью, видит, что ребенка оставить нельзя, и, если у мамы есть желание бороться и работать, мы приводим в кризисный центр, и там сразу начинают работать, даже если есть зависимость у мамы», — рассказала Львова-Белова.
В Тюменской области у родителей появилась возможность проходить реабилитацию вместе с детьми, продолжила омбудсмен. «Дети ходят в школу, в сад общеобразовательный, а с родителями работают», — объяснила она.
Важный момент — при «остром кризисе» родители накапливают алименты, долг в условные 100 тысяч рублей становится препятствием для воссоединения с детьми, даже если все другие проблемы устранены. «А мы держим ребенка в учреждении за полтора миллиона минимум в год», поэтому этот момент сейчас прорабатывается с судейским корпусом, заявила Львова-Белова.
По ее мнению, одна из основных проблем — недостаток координации деятельности, в регионах нет ответственного, который бы за все отвечал. «В регион приезжаешь: детский дом, приют, дома ребенка в разных ведомствах, разные зампреды правительства», — добавила она. В 14 пилотных регионах начали внедрять новый подход, направлять дополнительные ресурсы, уточнила Львова-Белова.
«И, представляете, за несколько месяцев там такой прорыв. <...> У нас стартанули Красноярский край, Иркутская область, Свердловская область. То есть я считаю, что это регионы-прорывы реально. Даже программы, представляете, принимают по профилактике социального сиротства государственные внутри региона, которые позволяют это все отрабатывать», — поделилась детский омбудсмен с президентом.
Нужно сохранить это внимание, координацию, сопровождение, обучение, уверена Львова-Белова. По ее мнению, создание Всероссийской службы помощи семье позволит решить эту задачу. Путин поддержал идею.
Новая служба поможет снизить риск ситуаций, когда детей возвращают домой, а их жизнь оказывается под угрозой, к ним применяют физическое насилие, считает член Общественного совета при уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка Анастасия Ковалева. Сейчас, когда ребенок находится в учреждении, за него отвечает руководитель, а в момент передачи ребенка в семью государство снимает с себя ответственность, перекладывает ее на родителя или опекуна, пояснила собеседница URA.RU.
“Необходим координатор, который скажет: власти, социалка, образование, комиссия по делам несовершеннолетних, все хорошо поработали, поэтому ребенка можно вернуть родителям. И этот человек будет брать на себя ответственность за безопасность жизни и здоровья этого ребенка, возвращая его в семью. Без этого далеко не уехать. В такой конфигурации — это большая победа”, — заявила Ковалева.
Встреча Путина с Львовой-Беловой показала, что осталось еще много проблем в вопросе социального сиротства, отметил замдиректора Института истории и политики МГПУ Владимир Шаповалов. По его мнению, создание Всероссийской службы помощи семье, учитывая успешный опыт решения этих вопросов в сибирских и уральских регионах, поможет устранить подобные проблемы в целом по России.
«Новая служба — путь к тому, чтобы сделать счастливыми многие семьи, создать благоприятные условия для воспитания детей с родными людьми. В результате, в России увеличится количество семей с детьми, исчезнут ситуации, когда по абсолютно надуманным и необоснованным причинам детей забирают из семей, ведь это настоящая трагедия. Президент постоянно говорит, что каждый ребенок должен воспитываться в семье», — заявил политолог.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.