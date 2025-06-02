РЖД окажет помощь семье погибшего машиниста-героя

РЖД окажет комплексную поддержку семье машиниста Павла Мишина, погибшего при крушении поезда в Брянской области, сообщает пресс-служба «Российских железных дорог». Там отметили, что действия Мишина при ЧП, спасли сотни жизней и являются примером высочайшего профессионализма, самоотверженности и мужества.
«Дети до совершеннолетия будут получать от РЖД специальные выплаты, им будет оказано содействие в получении высшего или среднего профессионального образования», — сообщили представители компании. Информацию о мерах поддержки пресс-служба РЖД сообщила в telegram-канале.
В РЖД отметили, что Мишин, заметив на путях обломки рухнувшего автомобильного моста, немедленно применил экстренное торможение и приказал своему помощнику покинуть кабину. Эти действия позволили существенно снизить скорость поезда перед столкновением и тем самым спасти сотни жизней пассажиров. «Меры, которые успел предпринять Павел, пожертвовав собой, позволили к моменту столкновения снизить скорость поезда и тем самым сохранить сотни жизней пассажиров. Действия Павла Мишина — пример высочайшего профессионализма, самоотверженности и мужества», — говорится в сообщении компании.
Трагедия произошла ночью 1 июня в Выгоничском районе Брянской области. Под обрушившимся автомобильным мостом проходил путь пассажирского поезда №86 Климов — Москва. В результате происшествия локомотив и несколько вагонов сошли с рельсов. В результате произошедшего погибли семеро человек, еще около ста пассажиров получили травмы различной степени тяжести.
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