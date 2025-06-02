Молодой соратник Паслера объяснил внезапный переезд в Москву

Игнат Петухов устроится в федеральную структуру

02 июня 2025 в 23:30 Размер текста - 17 +

Игнат Петухов был у Паслера заместителем в Оренбурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Игнат Петухов, работавший с врио губернатора Свердловской области Денисом Паслером в Оренбурге, устраивается в федеральную структуру. Об этом он рассказал URA.RU. «Предложение работать в Москве [я] получил во время ротации губернаторов в Оренбургской и Свердловской областях. Денис Владимирович [Паслер] отреагировал на это крайне положительно и пожелал успехов. Что касается направлений и сферы работы, то это будет экономика, развитие регионов и городов. Работать буду в федеральной структуре», — прокомментировал Петухов. Его отъезда никто не ожидал, ведь в начале апреля Петухов перевез семью из Оренбурга в Екатеринбург и в частных беседах вел себя как будущий член свердловского правительства. Паслер в середине апреля намекал журналистам, что о назначении Петухова может быть объявлено в ближайшие полторы-две недели. Но положение молодого чиновника не менялось, он оставался без работы. Новость по теме Соратник Паслера уехал в Москву, не устроившись в Екатеринбурге «Приятно, что ждали в свердловском правительстве. Еще вместе поработаем с коллегами по роду новой деятельности. Почему выбрал федеральный уровень? Государство ставит задачи, а наша задача — их выполнять», — добавил Петухов. Ему 31 год. Петухов — уроженец Новоуральска, отучился на экономиста, работал в аудиторской компании, затем попал в Татарстан, где развивал особую экономическую зону «Алабуга». В 2019 году Паслер пригласил его — выпускника кремлевского кадрового конкурса «Лидеры России» — в Оренбургскую область, которую в том же году и возглавил. Со временем Петухов дорос до позиции замгубернатора. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Игнат Петухов, работавший с врио губернатора Свердловской области Денисом Паслером в Оренбурге, устраивается в федеральную структуру. Об этом он рассказал URA.RU. «Предложение работать в Москве [я] получил во время ротации губернаторов в Оренбургской и Свердловской областях. Денис Владимирович [Паслер] отреагировал на это крайне положительно и пожелал успехов. Что касается направлений и сферы работы, то это будет экономика, развитие регионов и городов. Работать буду в федеральной структуре», — прокомментировал Петухов. Его отъезда никто не ожидал, ведь в начале апреля Петухов перевез семью из Оренбурга в Екатеринбург и в частных беседах вел себя как будущий член свердловского правительства. Паслер в середине апреля намекал журналистам, что о назначении Петухова может быть объявлено в ближайшие полторы-две недели. Но положение молодого чиновника не менялось, он оставался без работы. «Приятно, что ждали в свердловском правительстве. Еще вместе поработаем с коллегами по роду новой деятельности. Почему выбрал федеральный уровень? Государство ставит задачи, а наша задача — их выполнять», — добавил Петухов. Ему 31 год. Петухов — уроженец Новоуральска, отучился на экономиста, работал в аудиторской компании, затем попал в Татарстан, где развивал особую экономическую зону «Алабуга». В 2019 году Паслер пригласил его — выпускника кремлевского кадрового конкурса «Лидеры России» — в Оренбургскую область, которую в том же году и возглавил. Со временем Петухов дорос до позиции замгубернатора.