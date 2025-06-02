02 июня 2025

Больница Сургута приняла рекордное число укушенных клещами

© Служба новостей «URA.RU»
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За прошедшие выходные клещи укусили 28 жителей Сургута и Сургутского района
За прошедшие выходные клещи укусили 28 жителей Сургута и Сургутского района Фото:

В Сургуте и Сургутском районе (ХМАО) за минувшие выходные зафиксирован рекордный с начала сезона поток обращений по поводу укусов клещей — медицинскую помощь получили 28 человек. Об этом сообщили в Сургутской травматологической больнице.

«+28 в нашей статистике пострадавших от клещей. Именно столько пациентов мы приняли на минувших выходных с жалобами на укусы. С начала сезона это самая массовая обращаемость», — говорится в telegram-канале медицинского учреждения.

В больнице подчеркнули, что с наступлением теплых дней большинство жителей стали чаще выезжать на дачи и природу, что увеличило риск встреч с клещами. Большинство случаев укусов произошли непосредственно на территории Сургута и Сургутского района.

В Югре чаще всего клещи атакуют жителей Ханты-Мансийска. За неделю с 19 по 25 мая в окружной столице зафиксировано 138 случаев. С начала сезона к врачам из-за укусов кровососущих обратились без малого тысяча жителей округа.

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В Сургуте и Сургутском районе (ХМАО) за минувшие выходные зафиксирован рекордный с начала сезона поток обращений по поводу укусов клещей — медицинскую помощь получили 28 человек. Об этом сообщили в Сургутской травматологической больнице. «+28 в нашей статистике пострадавших от клещей. Именно столько пациентов мы приняли на минувших выходных с жалобами на укусы. С начала сезона это самая массовая обращаемость», — говорится в telegram-канале медицинского учреждения. В больнице подчеркнули, что с наступлением теплых дней большинство жителей стали чаще выезжать на дачи и природу, что увеличило риск встреч с клещами. Большинство случаев укусов произошли непосредственно на территории Сургута и Сургутского района. В Югре чаще всего клещи атакуют жителей Ханты-Мансийска. За неделю с 19 по 25 мая в окружной столице зафиксировано 138 случаев. С начала сезона к врачам из-за укусов кровососущих обратились без малого тысяча жителей округа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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