Больница Сургута приняла рекордное число укушенных клещами

В Сургуте и Сургутском районе (ХМАО) за минувшие выходные зафиксирован рекордный с начала сезона поток обращений по поводу укусов клещей — медицинскую помощь получили 28 человек. Об этом сообщили в Сургутской травматологической больнице.
«+28 в нашей статистике пострадавших от клещей. Именно столько пациентов мы приняли на минувших выходных с жалобами на укусы. С начала сезона это самая массовая обращаемость», — говорится в telegram-канале медицинского учреждения.
В больнице подчеркнули, что с наступлением теплых дней большинство жителей стали чаще выезжать на дачи и природу, что увеличило риск встреч с клещами. Большинство случаев укусов произошли непосредственно на территории Сургута и Сургутского района.
В Югре чаще всего клещи атакуют жителей Ханты-Мансийска. За неделю с 19 по 25 мая в окружной столице зафиксировано 138 случаев. С начала сезона к врачам из-за укусов кровососущих обратились без малого тысяча жителей округа.
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