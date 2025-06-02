Хинштейн: украинский дрон атаковал частный дом в Рыльске

Поздно вечером 2 июня украинский беспилотник атаковал частный жилой дом в городе Рыльске Курской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора области Александр Хинштейн. По его информации, в результате удара начался пожар, который оперативно ликвидируют сотрудники МЧС. Пострадавших и погибших в результате инцидента нет.
«Поздно вечером украинский беспилотник нанес удар по частному дому в городе Рыльске. В результате атаки начался пожар, сотрудники МЧС ликвидируют возгорание. Погибших и пострадавших нет. Уважаемые жители, вновь обращаюсь к каждому: враг продолжает свои подлые удары по нашей территории. Пожалуйста, сохраняйте бдительность и берегите себя!», — написал Хинштейн в своем telegram-канале.
По его данным, на месте происшествия работают экстренные службы, проводится оценка ущерба зданию и прилегающей территории. Городские власти призвали жителей сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности. Оперативные службы продолжают мониторинг обстановки в регионе для предотвращения возможных повторных атак.
Рыльск находится в непосредственной близости к границе с Украиной и регулярно подвергается обстрелам и атакам со стороны беспилотных летательных аппаратов. Власти региона ранее неоднократно сообщали о необходимости усиления мер безопасности и готовности к возможным чрезвычайным ситуациям. В частности, Запорожская область полностью обесточена из-за обстрелов со стороны ВСУ. Министерству энергетики Запорожской области поручили в короткие сроки организовать резервные источники энергоснабжения.
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