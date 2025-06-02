Mash: над Липецкой областью слышны взрывы

Вооруженные силы Украины атаковали Липецкую область в ночь на 3 июня. О взрывах в небе над регионом сообщили жители Липецка и села Косыревка, передает telegram-канал Mash.
«О взрывах в небе сообщают местные жители. Они говорят, что первые звуки услышали в 00:20 в 19-м микрорайоне города и в селе Косыревка», — говорится в публикации Mash.
Официальные органы региона на момент публикации не предоставили разъяснений о случившемся и не подтвердили факт атаки. Информация о возможных последствиях или пострадавших также отсутствует.
Вечером 2 июня в городе Рыльск Курской области был совершен удар украинским беспилотным летательным аппаратом по частному жилому дому, проинформировал временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн. По его данным, в результате атаки вспыхнул пожар, который на данный момент оперативно тушат подразделения МЧС. Жертв и пострадавших среди населения нет.
В частности, из-за атак без электроснабжения осталось 150 населенных пунктов в Херсонской области. Это более 104 тысяч человек и 44 социально значимых объекта. в результате чего около 150 населенных пунктов остались без электроснабжения. Следите за развитием событий в нашей онлайн-трансляции.
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