02 июня 2025

Mash: над Липецкой областью слышны взрывы

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О взрывах в небе сообщили жители
О взрывах в небе сообщили жители Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины атаковали Липецкую область в ночь на 3 июня. О взрывах в небе над регионом сообщили жители Липецка и села Косыревка, передает telegram-канал Mash.

«О взрывах в небе сообщают местные жители. Они говорят, что первые звуки услышали в 00:20 в 19-м микрорайоне города и в селе Косыревка», — говорится в публикации Mash.

Официальные органы региона на момент публикации не предоставили разъяснений о случившемся и не подтвердили факт атаки. Информация о возможных последствиях или пострадавших также отсутствует.

Вечером 2 июня в городе Рыльск Курской области был совершен удар украинским беспилотным летательным аппаратом по частному жилому дому, проинформировал временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн. По его данным, в результате атаки вспыхнул пожар, который на данный момент оперативно тушат подразделения МЧС. Жертв и пострадавших среди населения нет. 

В частности, из-за атак без электроснабжения осталось 150 населенных пунктов в Херсонской области. Это более 104 тысяч человек и 44 социально значимых объекта. в результате чего около 150 населенных пунктов остались без электроснабжения. Следите за развитием событий в нашей онлайн-трансляции.

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Вооруженные силы Украины атаковали Липецкую область в ночь на 3 июня. О взрывах в небе над регионом сообщили жители Липецка и села Косыревка, передает telegram-канал Mash. «О взрывах в небе сообщают местные жители. Они говорят, что первые звуки услышали в 00:20 в 19-м микрорайоне города и в селе Косыревка», — говорится в публикации Mash. Официальные органы региона на момент публикации не предоставили разъяснений о случившемся и не подтвердили факт атаки. Информация о возможных последствиях или пострадавших также отсутствует. Вечером 2 июня в городе Рыльск Курской области был совершен удар украинским беспилотным летательным аппаратом по частному жилому дому, проинформировал временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн. По его данным, в результате атаки вспыхнул пожар, который на данный момент оперативно тушат подразделения МЧС. Жертв и пострадавших среди населения нет.  В частности, из-за атак без электроснабжения осталось 150 населенных пунктов в Херсонской области. Это более 104 тысяч человек и 44 социально значимых объекта. в результате чего около 150 населенных пунктов остались без электроснабжения. Следите за развитием событий в нашей онлайн-трансляции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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