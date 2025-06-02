Пермский белый медведь Терпей, переехавший в Московский зоопарк из Казани, переносит столичную жару благодаря бассейну, оборудованному на территории зоопарка. Соответствующее видео с животным появилось в официальном telegram-канале Московского зоопарка.
«Продолжая тему водных процедур в жару, предлагаем вам насладиться еще одним пловцом — нашим Терпеем», — сообщили представители зоопарка. Сотрудники уделяют особое внимание состоянию подопечного и следят, чтобы у него всегда был доступ к прохладной воде.
Хищник прибыл в столицу осенью 2024 года. Зоологи разработали медведю специальный рацион в связи с преклонным возрастом. Терпея в 2019 году отправили в зоопарк Казани на время строительства нового пермского зоопарка. В сентябре 2023 года активисты объединения «Друзья Московского зоопарка» назвали условия содержания медведя в Казани «ужасными». Животное обитало в маленьком вольере на голом бетоне и не получало нужного питания, из-за чего у него начались проблемы со здоровьем.
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