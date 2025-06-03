«Интернета нет вторые сутки»: под Ярославлем ввели ограничения из-за атак ВСУ после встречи в Стамбуле. Карта

В Ярославской области ограничили доступ в интернет из-за опасности атак ВСУ
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Мобильный интернет ограничили для обеспечения безопасности жителей и стратегических объектов
Мобильный интернет ограничили для обеспечения безопасности жителей и стратегических объектов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные в ночь на 3 июня начали массированные атаки ударных дронов на российские регионы. Это произошло после завершения переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле. Так, в Ярославской области в связи с угрозой атаки БПЛА временно отключили мобильный интернет. По словам местных жителей, он не работает уже два дня. На текущий момент информация о разрушениях на земле и о том, есть ли сбитые беспилотники над регионом, отсутствует. Что сейчас происходит в регионе и как местные жители отреагировали на отсутствие интернета — в материале URA.RU. 

Когда в регионе отключили интернет

В Ярославской области в ночь со 2 на 3 июня в 22:15 по московскому времени ввели временные ограничения на работу мобильного интернета и систем ГЛОНАСС в связи с угрозой атак беспилотников, сообщает министерство региональной безопасности региона. Информацию приводит правительство региона в своем telegram-канале. Эти меры приняты для обеспечения безопасности жителей и стратегической инфраструктуры. 

Что может не работать из-за ограничений

Временные ограничения на работу мобильного интернета и системы ГЛОНАСС в области могут вызвать перебои в работе ряда важных сервисов, сообщил официальный telegram-канал правительства региона. В первую очередь, это коснется системы оплаты проезда в общественном транспорте — при невозможности провести безналичный платеж штрафные санкции за безбилетный проезд применяться не будут. Также возможны сложности с электронной записью к врачам — в таких случаях жителям рекомендуется лично обращаться непосредственно в регистратуры больниц или звонить по телефону для получения талонов на прием.

Реакция местных жителей

Часть населения с пониманием относится к временным мерам безопасности, признавая приоритет защиты инфраструктуры и своих жизней над бытовыми удобствами. Другие выражают недовольство длительным отсутствием связи. «Мобильного интернета нет вторые сутки. Замечу, что оплачивает связь отнюдь не правительство ЯО, а граждане из собственного кармана. Платят, а пользоваться не могут — оплаченная услуга не поставлена», «Чистейшее нарушение прав потребителя», — пишут пользователи в комментариях в местных telegram-каналах. 

Кроме того, местные столкнулись с невозможностью безналичной оплаты в магазинах и неработающими банкоматами. Некоторые комментаторы в соцсетях пишут, что каждому человеку полезно хранить немного наличных денег на подобные случаи.

Особое беспокойство, по словам ярославцев, вызывает отсутствие оповещений по ситуации от МЧС: «А почему от МЧС нет сообщений об угрозах? Раз интернет отключили оповещать не будут?». Примечательно, что в соседних регионах — Владимирской и Ростовской областях — интернет работает в штатном режиме, пишут пользователи в соцсетях. 

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Украинские военные в ночь на 3 июня начали массированные атаки ударных дронов на российские регионы. Это произошло после завершения переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле. Так, в Ярославской области в связи с угрозой атаки БПЛА временно отключили мобильный интернет. По словам местных жителей, он не работает уже два дня. На текущий момент информация о разрушениях на земле и о том, есть ли сбитые беспилотники над регионом, отсутствует. Что сейчас происходит в регионе и как местные жители отреагировали на отсутствие интернета — в материале URA.RU.  Когда в регионе отключили интернет В Ярославской области в ночь со 2 на 3 июня в 22:15 по московскому времени ввели временные ограничения на работу мобильного интернета и систем ГЛОНАСС в связи с угрозой атак беспилотников, сообщает министерство региональной безопасности региона. Информацию приводит правительство региона в своем telegram-канале. Эти меры приняты для обеспечения безопасности жителей и стратегической инфраструктуры.  Что может не работать из-за ограничений Временные ограничения на работу мобильного интернета и системы ГЛОНАСС в области могут вызвать перебои в работе ряда важных сервисов, сообщил официальный telegram-канал правительства региона. В первую очередь, это коснется системы оплаты проезда в общественном транспорте — при невозможности провести безналичный платеж штрафные санкции за безбилетный проезд применяться не будут. Также возможны сложности с электронной записью к врачам — в таких случаях жителям рекомендуется лично обращаться непосредственно в регистратуры больниц или звонить по телефону для получения талонов на прием. Реакция местных жителей Часть населения с пониманием относится к временным мерам безопасности, признавая приоритет защиты инфраструктуры и своих жизней над бытовыми удобствами. Другие выражают недовольство длительным отсутствием связи. «Мобильного интернета нет вторые сутки. Замечу, что оплачивает связь отнюдь не правительство ЯО, а граждане из собственного кармана. Платят, а пользоваться не могут — оплаченная услуга не поставлена», «Чистейшее нарушение прав потребителя», — пишут пользователи в комментариях в местных telegram-каналах.  Кроме того, местные столкнулись с невозможностью безналичной оплаты в магазинах и неработающими банкоматами. Некоторые комментаторы в соцсетях пишут, что каждому человеку полезно хранить немного наличных денег на подобные случаи. Особое беспокойство, по словам ярославцев, вызывает отсутствие оповещений по ситуации от МЧС: «А почему от МЧС нет сообщений об угрозах? Раз интернет отключили оповещать не будут?». Примечательно, что в соседних регионах — Владимирской и Ростовской областях — интернет работает в штатном режиме, пишут пользователи в соцсетях. 
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