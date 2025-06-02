Дроны ВСУ атаковали регионы РФ после переговоров в Стамбуле: жители остались без света

На фоне второго раунда переговоров России и Украины в Стамбуле, где обсуждалось временное перемирие и гуманитарные вопросы, Вооруженные силы Украины нанесли серию ударов беспилотниками по ряду российских регионов. В результате атак жители остались без света, а в нескольких населенных пунктах зафиксированы повреждения инфраструктуры. Подробности — в материале URA.RU.
Взрывы в Липецкой области
В ночь на 3 июня жители Липецка и села Косыревка сообщили о громких взрывах в небе. Первые звуки были зафиксированы около 00:20. Официальные власти региона не прокомментировали инцидент, данные о пострадавших отсутствуют. Причины и последствия возможной атаки пока неизвестны.
Удар дрона по жилому дому в Курской области
Поздним вечером 2 июня украинский беспилотник атаковал частный дом в городе Рыльске Курской области. Как сообщил и.о. губернатора Александр Хинштейн, в результате атаки начался пожар, который удалось оперативно ликвидировать. Жертв нет. Региональные власти призвали жителей сохранять бдительность, напомнив о регулярных атаках на приграничные территории.
Атака БПЛА на Херсонскую область
Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о массированной атаке со стороны ВСУ с применением ударных беспилотников самолетного типа. По его словам, некоторые дроны были сбиты, однако атака продолжается. Повреждения инфраструктуры уточняются.
Обесточенные регионы: Запорожская и Херсонская области
В результате обстрелов со стороны ВСУ повреждено высоковольтное оборудование на севере Запорожской области. Регион остался полностью без электроэнергии, больницы переведены на резервные источники питания. Херсонская область также пострадала: в результате атаки беспилотников нарушено электроснабжение в 150 населенных пунктах. Без света остались более 104 тысяч человек. Поврежденная подстанция обеспечивала несколько округов, в том числе Генический и Ивановский.
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