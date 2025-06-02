Близкие заставляли свердловчанку, помочившуюся на инвалида, сдаться полиции. Фото

03 июня 2025 в 11:09 Размер текста - 17 +

Сейчас обвиняемая находится под домашним арестом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Карпинске издевались над девушкой, она покончила с собой Жительницу Карпинска (Свердловская область) Наталью Бродовикову, которую обвиняют в развратных действиях (ч. 1 ст. 135 УК РФ) по отношению к 24-летнему инвалиду Анастасии Поляковой, чье тело позже нашли в реке, заставляли добровольно сдаться полицейским после преступления. Об этом URA.RU рассказал местный житель, знакомый с обвиняемой. «Днем 18 мая Наталья распивала спиртное с подругой в общежитии, а вечером сорвалась к Елене, где гостила Настя. Когда Наталья вернулась домой, то рассказала о случившемся своему сожителю. Говорят, он сильно разозлился на нее, якобы даже избил. А потом заставлял ее написать чистосердечное признание и идти с ним в полицию», — сказал собеседник агентства. Оперативно связаться с сожителем Бродовиковой не удалось. По данным URA.RU, он удалил свою страницу в соцсети «ВКонтакте» из-за хейта, который обрушился на него от местных жителей. Бродовикову посадили под домашний арест. Уральцы уже пытались устроить над ней самосуд, но их отогнала полиция. Как ранее писало URA.RU, Наталья могла напасть на Полякову, потому что та якобы домогалась ребенка. Анастасию избили, а потом помочились на нее. Издевательства записывали на видео, которое разлетелось по Сети. Позже тело Анастасии обнаружили в водоеме. Подробнее о ЧП, — в сюжете URA.RU. Анастасия Полякова за два дня по гибели Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительницу Карпинска (Свердловская область) Наталью Бродовикову, которую обвиняют в развратных действиях (ч. 1 ст. 135 УК РФ) по отношению к 24-летнему инвалиду Анастасии Поляковой, чье тело позже нашли в реке, заставляли добровольно сдаться полицейским после преступления. Об этом URA.RU рассказал местный житель, знакомый с обвиняемой. «Днем 18 мая Наталья распивала спиртное с подругой в общежитии, а вечером сорвалась к Елене, где гостила Настя. Когда Наталья вернулась домой, то рассказала о случившемся своему сожителю. Говорят, он сильно разозлился на нее, якобы даже избил. А потом заставлял ее написать чистосердечное признание и идти с ним в полицию», — сказал собеседник агентства. Оперативно связаться с сожителем Бродовиковой не удалось. По данным URA.RU, он удалил свою страницу в соцсети «ВКонтакте» из-за хейта, который обрушился на него от местных жителей. Бродовикову посадили под домашний арест. Уральцы уже пытались устроить над ней самосуд, но их отогнала полиция. Как ранее писало URA.RU, Наталья могла напасть на Полякову, потому что та якобы домогалась ребенка. Анастасию избили, а потом помочились на нее. Издевательства записывали на видео, которое разлетелось по Сети. Позже тело Анастасии обнаружили в водоеме. Подробнее о ЧП, — в сюжете URA.RU.