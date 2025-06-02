Названы худшие районы Екатеринбурга по уборке

Октябрьский, Кировский и Верх-Исетский районы Екатеринбурга признаны грязными

03 июня 2025 в 11:18 Размер текста - 17 +

С техникой у районов проблем нет, отметил вице-мэр Фото: Илья Московец © URA.RU Прямо сейчас хуже остальных районов Екатеринбурга с уборкой справляются три. Их в интервью URA.RU назвал вице-мэр Владимир Гейко. «Железнодорожный [район] где-то посередине. Верх-Исетский (хотя раньше он всегда был лучшим), Кировский и Октябрьский», — поделился чиновник. В целом ему нравится, как устроена работа в Орджоникидзевском, Ленинском и Чкаловском районах. Гейко судит по тому, как организована работа с подрядчиками (есть ли за ними контроль) и какие требования выдвигаются квартальным (они, по мнению Гейко должны работать «на земле»). Ресурсов у районов, чтобы стремиться к выполнению регламента по уборке достаточно, полагает вице-мэр. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прямо сейчас хуже остальных районов Екатеринбурга с уборкой справляются три. Их в интервью URA.RU назвал вице-мэр Владимир Гейко. «Железнодорожный [район] где-то посередине. Верх-Исетский (хотя раньше он всегда был лучшим), Кировский и Октябрьский», — поделился чиновник. В целом ему нравится, как устроена работа в Орджоникидзевском, Ленинском и Чкаловском районах. Гейко судит по тому, как организована работа с подрядчиками (есть ли за ними контроль) и какие требования выдвигаются квартальным (они, по мнению Гейко должны работать «на земле»). Ресурсов у районов, чтобы стремиться к выполнению регламента по уборке достаточно, полагает вице-мэр.