02 июня 2025

Названы худшие районы Екатеринбурга по уборке

Октябрьский, Кировский и Верх-Исетский районы Екатеринбурга признаны грязными
© Служба новостей «URA.RU»
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Универсальный миграционный центр. Екатеринбург , пыль, проезжая часть, уборочная техника, уборка города, уборка дороги
С техникой у районов проблем нет, отметил вице-мэр Фото:

Прямо сейчас хуже остальных районов Екатеринбурга с уборкой справляются три. Их в интервью URA.RU назвал вице-мэр Владимир Гейко.

«Железнодорожный [район] где-то посередине. Верх-Исетский (хотя раньше он всегда был лучшим), Кировский и Октябрьский», — поделился чиновник. В целом ему нравится, как устроена работа в Орджоникидзевском, Ленинском и Чкаловском районах.

Гейко судит по тому, как организована работа с подрядчиками (есть ли за ними контроль) и какие требования выдвигаются квартальным (они, по мнению Гейко должны работать «на земле»). Ресурсов у районов, чтобы стремиться к выполнению регламента по уборке достаточно, полагает вице-мэр.

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Прямо сейчас хуже остальных районов Екатеринбурга с уборкой справляются три. Их в интервью URA.RU назвал вице-мэр Владимир Гейко. «Железнодорожный [район] где-то посередине. Верх-Исетский (хотя раньше он всегда был лучшим), Кировский и Октябрьский», — поделился чиновник. В целом ему нравится, как устроена работа в Орджоникидзевском, Ленинском и Чкаловском районах. Гейко судит по тому, как организована работа с подрядчиками (есть ли за ними контроль) и какие требования выдвигаются квартальным (они, по мнению Гейко должны работать «на земле»). Ресурсов у районов, чтобы стремиться к выполнению регламента по уборке достаточно, полагает вице-мэр.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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