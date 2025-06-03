Татьяна Буланова рассказала, сколько денег тратит ежемесячно

Российская певица Татьяна Буланова рассказала, сколько денег ей необходимо для комфортной жизни. В беседе с корреспондентом URA.RU артистка сообщила, что по звездным меркам живет достаточно скромно. При этом она отметила, что сумма расходов каждый месяц разная.
«Я вообще неприхотливый человек. На себя трачу в принципе не так много. Каждый месяц сумма расходов у меня — разная. Но гораздо меньше миллиона рублей — точно. Миллион у меня уходит только в том случае, если я позволяю себе что-то купить. Так сказать, побаловать себя. Но это происходит не так часто», — рассказала артистка.
Буланова говорит, что часть ежемесячных расходов уходит на детей. У Татьяны — два сына. Старшему Александру — 32 года. Он уже работает, поэтому старается жить за свой счет. А вот младшему, 18-летнему Никите, финансовая помощь со стороны звездной мамы пока требуется.
«У меня еще двое детей, которым нужны какие-то траты. Особенно младшему, который сейчас пишет альбомы, снимает клипы. Естественно, я ему помогаю с этим», — отметила певица.
Буланова говорит, что старается обходиться без атрибутов звездной жизни. В родном Санкт-Петербурге певица, например, с удовольствием пользуется общественным транспортом. Артистку часто можно увидеть в автобусе или троллейбусе.
«Я одеваюсь не слишком ярко в обычной жизни, поэтому меня особо не узнают. Общественный транспорт я очень люблю. Я себе скачала в телефон специальное приложение, которое показывает, какой автобус и куда ходит. Но, в принципе, я в Питере и так знаю», — рассказала Татьяна Буланова.
Ранее артистка рассказала, как формируется их семейный бюджет с мужем, бизнесменом Валерием Рудневым. Буланова заявила, что ее супруг — настоящий мужчина, который старается ее во всем обеспечивать. По словам артистки, никаких споров на тему финансов у нее с мужем никогда не было. «Мои деньги — это мои деньги, а его деньги — общие, — смеется звезда. — Мне так очень нравится!».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.