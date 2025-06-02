Муж садистки из Карпинска назвал четверых, кто должен ответить за суицид девушки

Житель Карпинска призвал наказать четверых, виновных в гибели Насти Поляковой

03 июня 2025 в 11:24 Размер текста - 17 +

Кто виновен в смерти девушки, выяснит следствие Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Карпинске издевались над девушкой, она покончила с собой Муж Натальи Бродовиковой — жительницы Карпинска, издевавшейся над инвалидом Анастасией Поляковой — считает, что в гибели девушки виноваты четверо. В разговоре с URA.RU он объяснил, почему. «Я Наташу не защищаю. Когда я это видео увидел, надавал ей пощечин и сказал: „Иди пиши чистосердечное признание“. Но в случившемся виновата не только она. Это и Виталий, который снимал видео, и Елена, которая позвонила Наталье и пожаловалась, что ее ребенка якобы обидели. Никто не видел своими глазами и не знает, что там было. Но я знаю, что эта Лена — провокатор и интриган, она могла все преувеличить», — объяснил мужчина. Новость по теме «Крови, хочу крови»: как издевались над свердловчанкой, которую нашли мертвой Четвертой виновной он назвал некую Олесю Нордгеймер, которой Виталий скинул видео глумления над Настей. По его словам, женщина разослала страшные кадры всем своим знакомым. «Если бы видео не распространилось, девочка, возможно, была бы жива. Может, ей начали писать, гнобить ее. Вот и довели», — считает свердловчанин. Жуткая история произошла в Карпинске в конце мая. Анастасию Полякову жестоко избили, а потом ей на лицо помочилась Наталья Бродовикова. Она это сделала, мстя за подругу Елену: та пожаловалась, что ее 12-летнему сыну Настя якобы показала грудь. Экзекуцию пьяная компания снимала на видео, которое быстро разлетелось среди горожан. Спустя несколько дней девушку нашли мертвой: предположительно, она покончила с собой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Муж Натальи Бродовиковой — жительницы Карпинска, издевавшейся над инвалидом Анастасией Поляковой — считает, что в гибели девушки виноваты четверо. В разговоре с URA.RU он объяснил, почему. «Я Наташу не защищаю. Когда я это видео увидел, надавал ей пощечин и сказал: „Иди пиши чистосердечное признание“. Но в случившемся виновата не только она. Это и Виталий, который снимал видео, и Елена, которая позвонила Наталье и пожаловалась, что ее ребенка якобы обидели. Никто не видел своими глазами и не знает, что там было. Но я знаю, что эта Лена — провокатор и интриган, она могла все преувеличить», — объяснил мужчина. Четвертой виновной он назвал некую Олесю Нордгеймер, которой Виталий скинул видео глумления над Настей. По его словам, женщина разослала страшные кадры всем своим знакомым. «Если бы видео не распространилось, девочка, возможно, была бы жива. Может, ей начали писать, гнобить ее. Вот и довели», — считает свердловчанин. Жуткая история произошла в Карпинске в конце мая. Анастасию Полякову жестоко избили, а потом ей на лицо помочилась Наталья Бродовикова. Она это сделала, мстя за подругу Елену: та пожаловалась, что ее 12-летнему сыну Настя якобы показала грудь. Экзекуцию пьяная компания снимала на видео, которое быстро разлетелось среди горожан. Спустя несколько дней девушку нашли мертвой: предположительно, она покончила с собой.