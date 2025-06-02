Эвакуация людей с затапливаемых территорий в Тарко-Сале попала на видео

Людей на трэколах вывозят с подтапливаемых территорий
новость из сюжетаЛедоход и паводок на Ямале
В Тарко-Сале (ЯНАО) спасатели и волонтеры уже эвакуировали несколько десятков человек с затапливаемых территорий. Кадры эвакуации опубликовал телеканал "ЛуЧ".
"В Тарко-Сале организован вывоз людей из подтопленных районов", — сообщают корреспонденты телеканала "ЛуЧ" в telegram-канале. Эвакуация началась утром 3 июня, так как река Пякупур вышла из берегов из-за ледовых заторов.
Заторы сейчас разбивает тяжелая техника. На месте работают десятки волонтеров и спасателей.
Видео: телеканал "ЛуЧ"
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!