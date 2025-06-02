02 июня 2025

Эвакуация людей с затапливаемых территорий в Тарко-Сале попала на видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Людей на трэколах вывозят с подтапливаемых территорий
Людей на трэколах вывозят с подтапливаемых территорий Фото:
новость из сюжета
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В Тарко-Сале (ЯНАО) спасатели и волонтеры уже эвакуировали несколько десятков человек с затапливаемых территорий. Кадры эвакуации опубликовал телеканал "ЛуЧ".

"В Тарко-Сале организован вывоз людей из подтопленных районов", — сообщают корреспонденты телеканала "ЛуЧ" в telegram-канале. Эвакуация началась утром 3 июня, так как река Пякупур вышла из берегов из-за ледовых заторов.

Заторы сейчас разбивает тяжелая техника. На месте работают десятки волонтеров и спасателей.

Видео: телеканал "ЛуЧ"

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В Тарко-Сале (ЯНАО) спасатели и волонтеры уже эвакуировали несколько десятков человек с затапливаемых территорий. Кадры эвакуации опубликовал телеканал "ЛуЧ". "В Тарко-Сале организован вывоз людей из подтопленных районов", — сообщают корреспонденты телеканала "ЛуЧ" в telegram-канале. Эвакуация началась утром 3 июня, так как река Пякупур вышла из берегов из-за ледовых заторов. Заторы сейчас разбивает тяжелая техника. На месте работают десятки волонтеров и спасателей. Видео: телеканал "ЛуЧ"
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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