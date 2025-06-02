02 июня 2025

Пермские власти объяснили нашествие лосей

В Пермском крае в связи с сезоном миграции лоси начали выходить к людям
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Период миграции у лосей продолжается с начала мая до конца июня
Период миграции у лосей продолжается с начала мая до конца июня Фото:

Лоси в Пермском крае начали выходить к людям во время сезона миграции. Об этом URA.RU сообщили в краевом министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии. Ранее жители региона активно делились видео животных, которые бегали по автодорогам и даже дворам жилых домов.

«Причиной выхода лосей к людям является сезон миграции. В Пермском крае он продолжается с начала мая до конца июня. Данный период характеризуется территориальным перераспределением лосей, главным образом за счет молодых особей. В это время водителям необходимо быть наиболее внимательными и не пренебрегать дорожным знаком „Дикие животные“, особенно в ночное время суток», — сообщили URA.RU в краевом минприроды.

В ведомстве добавили, что каждый год со второй декады августа до середины сентября увеличивается количество ДТП с участием лосей из-за гона. В этот период лоси начинают искать пару, становятся менее осторожными и чаще выходят на трассы.

Ранее URA.RU рассказывало, что в разных районах Пермского края начали замечать лосей. Иногда они даже выбегают на дорогу перед автомобилями.

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Лоси в Пермском крае начали выходить к людям во время сезона миграции. Об этом URA.RU сообщили в краевом министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии. Ранее жители региона активно делились видео животных, которые бегали по автодорогам и даже дворам жилых домов. «Причиной выхода лосей к людям является сезон миграции. В Пермском крае он продолжается с начала мая до конца июня. Данный период характеризуется территориальным перераспределением лосей, главным образом за счет молодых особей. В это время водителям необходимо быть наиболее внимательными и не пренебрегать дорожным знаком „Дикие животные“, особенно в ночное время суток», — сообщили URA.RU в краевом минприроды. В ведомстве добавили, что каждый год со второй декады августа до середины сентября увеличивается количество ДТП с участием лосей из-за гона. В этот период лоси начинают искать пару, становятся менее осторожными и чаще выходят на трассы. Ранее URA.RU рассказывало, что в разных районах Пермского края начали замечать лосей. Иногда они даже выбегают на дорогу перед автомобилями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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