Пермские власти объяснили нашествие лосей

Лоси в Пермском крае начали выходить к людям во время сезона миграции. Об этом URA.RU сообщили в краевом министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии. Ранее жители региона активно делились видео животных, которые бегали по автодорогам и даже дворам жилых домов.
«Причиной выхода лосей к людям является сезон миграции. В Пермском крае он продолжается с начала мая до конца июня. Данный период характеризуется территориальным перераспределением лосей, главным образом за счет молодых особей. В это время водителям необходимо быть наиболее внимательными и не пренебрегать дорожным знаком „Дикие животные“, особенно в ночное время суток», — сообщили URA.RU в краевом минприроды.
В ведомстве добавили, что каждый год со второй декады августа до середины сентября увеличивается количество ДТП с участием лосей из-за гона. В этот период лоси начинают искать пару, становятся менее осторожными и чаще выходят на трассы.
Ранее URA.RU рассказывало, что в разных районах Пермского края начали замечать лосей. Иногда они даже выбегают на дорогу перед автомобилями.
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