Свердловчанкам не доплатили сотни тысяч рублей за сыновей, которые ушли на СВО

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) трем матерям не доплатили 240 тысяч рублей за сыновей, которые в 2024 году заключили контракт с Минобороны и отправились в зону спецоперации на Украине. Женщинам выплатили лишь 60 тысяч рублей, рассказали URA.RU в прокуратуре.
«Мама военнослужащего обратилась в управление социальной политики №21 с заявлением о предоставлении единовременной денежной выплаты как члену семьи участника СВО, принимавшего участие в боевых действиях», — пояснили там. Женщине перечислили только 20 тысяч рублей. При этом родственникам бойцов, заключивших контракт в период с 1 января по 31 декабря 2024-го, положена выплата в 100 тысяч.
С аналогичной проблемой обратились еще две женщины. В суде прокуратура доказала право матерей на невыплаченные средства. Правоохранители проконтролируют перечисление выплат.
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