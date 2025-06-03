Свердловчанкам не доплатили сотни тысяч рублей за сыновей, которые ушли на СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Матерям не доплатили 240 тысяч рублей
Матерям не доплатили 240 тысяч рублей Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) трем матерям не доплатили 240 тысяч рублей за сыновей, которые в 2024 году заключили контракт с Минобороны и отправились в зону спецоперации на Украине. Женщинам выплатили лишь 60 тысяч рублей, рассказали URA.RU в прокуратуре.

«Мама военнослужащего обратилась в управление социальной политики №21 с заявлением о предоставлении единовременной денежной выплаты как члену семьи участника СВО, принимавшего участие в боевых действиях», — пояснили там. Женщине перечислили только 20 тысяч рублей. При этом родственникам бойцов, заключивших контракт в период с 1 января по 31 декабря 2024-го, положена выплата в 100 тысяч.

С аналогичной проблемой обратились еще две женщины. В суде прокуратура доказала право матерей на невыплаченные средства. Правоохранители проконтролируют перечисление выплат.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижнем Тагиле (Свердловская область) трем матерям не доплатили 240 тысяч рублей за сыновей, которые в 2024 году заключили контракт с Минобороны и отправились в зону спецоперации на Украине. Женщинам выплатили лишь 60 тысяч рублей, рассказали URA.RU в прокуратуре. «Мама военнослужащего обратилась в управление социальной политики №21 с заявлением о предоставлении единовременной денежной выплаты как члену семьи участника СВО, принимавшего участие в боевых действиях», — пояснили там. Женщине перечислили только 20 тысяч рублей. При этом родственникам бойцов, заключивших контракт в период с 1 января по 31 декабря 2024-го, положена выплата в 100 тысяч. С аналогичной проблемой обратились еще две женщины. В суде прокуратура доказала право матерей на невыплаченные средства. Правоохранители проконтролируют перечисление выплат.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...