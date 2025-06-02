02 июня 2025

В Тюмени мужчине грозит до восьми лет тюрьмы за избиение водителя маршрутки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Инцидент произошел в начале апреля 2025 года. Тюменца оперативно задержали
Инцидент произошел в начале апреля 2025 года. Тюменца оперативно задержали Фото:

В Тюмени 51-летнему мужчине грозит лишение свободы до восьми лет за избиение водителя маршрутки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. 

«В Тюмени перед судом предстанет мужчина, ударивший водителя маршрутного автобуса. Прокуратура Тюмени утвердила обвинительное заключение. Он обвиняется по статье о причинении тяжкого вреда здоровью», — передает ведомство. 

По данным следствия, инцидент произошел в апреле 2025 года на остановке «ул. Циолковского». Мужчина нанес водителю маршрутки № 4 не менее трех ударов по лицу и голове. В результате пострадавший получил повреждение правого глаза, переломы лицевых костей, а также раны на носу и губе.

Подозреваемый предстанет перед судом. Уголовное дело уже передано в соответсвующее органы. Заседание пройдет в Центральном районном суде города Тюмени.

Ранее в Тюмени подросток ударил водителя маршрутки стеклянной бутылкой по голове. Конфликт возник из-за просьбы группы молодых людей провезти их до определенной остановки бесплатно.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени 51-летнему мужчине грозит лишение свободы до восьми лет за избиение водителя маршрутки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.  «В Тюмени перед судом предстанет мужчина, ударивший водителя маршрутного автобуса. Прокуратура Тюмени утвердила обвинительное заключение. Он обвиняется по статье о причинении тяжкого вреда здоровью», — передает ведомство.  По данным следствия, инцидент произошел в апреле 2025 года на остановке «ул. Циолковского». Мужчина нанес водителю маршрутки № 4 не менее трех ударов по лицу и голове. В результате пострадавший получил повреждение правого глаза, переломы лицевых костей, а также раны на носу и губе. Подозреваемый предстанет перед судом. Уголовное дело уже передано в соответсвующее органы. Заседание пройдет в Центральном районном суде города Тюмени. Ранее в Тюмени подросток ударил водителя маршрутки стеклянной бутылкой по голове. Конфликт возник из-за просьбы группы молодых людей провезти их до определенной остановки бесплатно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...