В Тюмени мужчине грозит до восьми лет тюрьмы за избиение водителя маршрутки

В Тюмени 51-летнему мужчине грозит лишение свободы до восьми лет за избиение водителя маршрутки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
«В Тюмени перед судом предстанет мужчина, ударивший водителя маршрутного автобуса. Прокуратура Тюмени утвердила обвинительное заключение. Он обвиняется по статье о причинении тяжкого вреда здоровью», — передает ведомство.
По данным следствия, инцидент произошел в апреле 2025 года на остановке «ул. Циолковского». Мужчина нанес водителю маршрутки № 4 не менее трех ударов по лицу и голове. В результате пострадавший получил повреждение правого глаза, переломы лицевых костей, а также раны на носу и губе.
Подозреваемый предстанет перед судом. Уголовное дело уже передано в соответсвующее органы. Заседание пройдет в Центральном районном суде города Тюмени.
Ранее в Тюмени подросток ударил водителя маршрутки стеклянной бутылкой по голове. Конфликт возник из-за просьбы группы молодых людей провезти их до определенной остановки бесплатно.
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