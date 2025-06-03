Депутаты предложили оставить мигрантов без пенсий

Депутаты Государственной Думы, представляющие ЛДПР во главе с председателем партии Леонидом Слуцким, выступили с инициативой отменить предоставление социальной пенсии иностранным гражданам. Соответсвующую инициативу они отправили на заключение в правительство РФ.
«Законопроектом предлагается отменить социальную пенсию по старости для иностранных граждан с учетом соответствующих доплат», — передает РИА Новости содержание документа. Кроме того, в пояснительной записке к законопроекту говорится, что согласно действующему законодательству право на социальную пенсию имеют также иностранцы и лица без гражданства, если они постоянно проживают в России не менее 15 лет, имеют вид на жительство и достигли 70 лет (мужчины) или 65 лет (женщины).
Также предусмотрены федеральные и региональные социальные доплаты к пенсии. Авторы инициативы считают, что предлагаемые меры позволят снизить необоснованные социальные обязательства, уменьшить нагрузку на бюджет.
Ранее в Госдуме рассматривались законопроекты, направленные на изменение порядка предоставления социальных выплат. Среди них — отмена ограничения по количеству нетрудоспособных иждивенцев у пенсионеров и корректировка правил учета детских пособий при назначении единого пособия.
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