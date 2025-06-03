Депутаты предложили оставить мигрантов без пенсий

Депутаты ЛДПР предложили отменить социальные пенсии для иностранцев
© Служба новостей «URA.RU»
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На текущий момент пенсию могут получит иностранцы, проживающие в России более 15 лет
На текущий момент пенсию могут получит иностранцы, проживающие в России более 15 лет Фото:

Депутаты Государственной Думы, представляющие ЛДПР во главе с председателем партии Леонидом Слуцким, выступили с инициативой отменить предоставление социальной пенсии иностранным гражданам. Соответсвующую инициативу они отправили на заключение в правительство РФ.

«Законопроектом предлагается отменить социальную пенсию по старости для иностранных граждан с учетом соответствующих доплат», — передает РИА Новости содержание документа. Кроме того, в пояснительной записке к законопроекту говорится, что согласно действующему законодательству право на социальную пенсию имеют также иностранцы и лица без гражданства, если они постоянно проживают в России не менее 15 лет, имеют вид на жительство и достигли 70 лет (мужчины) или 65 лет (женщины).

Также предусмотрены федеральные и региональные социальные доплаты к пенсии. Авторы инициативы считают, что предлагаемые меры позволят снизить необоснованные социальные обязательства, уменьшить нагрузку на бюджет. 

Ранее в Госдуме рассматривались законопроекты, направленные на изменение порядка предоставления социальных выплат. Среди них — отмена ограничения по количеству нетрудоспособных иждивенцев у пенсионеров и корректировка правил учета детских пособий при назначении единого пособия.

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Депутаты Государственной Думы, представляющие ЛДПР во главе с председателем партии Леонидом Слуцким, выступили с инициативой отменить предоставление социальной пенсии иностранным гражданам. Соответсвующую инициативу они отправили на заключение в правительство РФ. «Законопроектом предлагается отменить социальную пенсию по старости для иностранных граждан с учетом соответствующих доплат», — передает РИА Новости содержание документа. Кроме того, в пояснительной записке к законопроекту говорится, что согласно действующему законодательству право на социальную пенсию имеют также иностранцы и лица без гражданства, если они постоянно проживают в России не менее 15 лет, имеют вид на жительство и достигли 70 лет (мужчины) или 65 лет (женщины). Также предусмотрены федеральные и региональные социальные доплаты к пенсии. Авторы инициативы считают, что предлагаемые меры позволят снизить необоснованные социальные обязательства, уменьшить нагрузку на бюджет.  Ранее в Госдуме рассматривались законопроекты, направленные на изменение порядка предоставления социальных выплат. Среди них — отмена ограничения по количеству нетрудоспособных иждивенцев у пенсионеров и корректировка правил учета детских пособий при назначении единого пособия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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