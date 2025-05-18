Депутат Нилов: пенсионерам разрешат получать доплаты за всех иждивенцев

В Госдуму РФ внесен законопроект, отменяющий ограничение по количеству нетрудоспособных членов семьи, находящихся на иждивении пенсионеров. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по труду, социальной защите и делам ветеранов Ярослава Нилова.
«Подготовленный законопроект направлен на исключение существующего ограничения по числу нетрудоспособных иждивенцев. Это в должной мере будет способствовать повышению уровня материального обеспечения семей, в особенности многодетных», — привела слова Нилова «Российская газета».
В настоящий момент действующее законодательство предусматривает увеличение размера пенсий гражданам не более чем на трех членов семьи. Величина фиксированной выплаты с 1 января 2025 года составляет 8907,70 руб.
Как сообщало URA.RU ранее, в Госдуме выступили с предложением не учитывать пособие на детей с инвалидностью при расчете совокупного дохода семьи для назначения единого пособия. Депутат Сергей Гаврилов подчеркнул, что текущая ситуация вынуждает родителей вести «двойную бухгалтерию» и сталкиваться с бюрократическими трудностями.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.