18 мая 2025

Депутат Нилов: пенсионерам разрешат получать доплаты за всех иждивенцев

© Служба новостей «URA.RU»
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В Госдуме предложили снять существующие ограничения по числу иждивенцев
В Госдуме предложили снять существующие ограничения по числу иждивенцев Фото:

В Госдуму РФ внесен законопроект, отменяющий ограничение по количеству нетрудоспособных членов семьи, находящихся на иждивении пенсионеров. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по труду, социальной защите и делам ветеранов Ярослава Нилова.

«Подготовленный законопроект направлен на исключение существующего ограничения по числу нетрудоспособных иждивенцев. Это в должной мере будет способствовать повышению уровня материального обеспечения семей, в особенности многодетных», — привела слова Нилова «Российская газета». 

В настоящий момент действующее законодательство предусматривает увеличение размера пенсий гражданам не более чем на трех членов семьи. Величина фиксированной выплаты с 1 января 2025 года составляет 8907,70 руб.

Как сообщало URA.RU ранее, в Госдуме выступили с предложением не учитывать пособие на детей с инвалидностью при расчете совокупного дохода семьи для назначения единого пособия. Депутат Сергей Гаврилов подчеркнул, что текущая ситуация вынуждает родителей вести «двойную бухгалтерию» и сталкиваться с бюрократическими трудностями.

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В Госдуму РФ внесен законопроект, отменяющий ограничение по количеству нетрудоспособных членов семьи, находящихся на иждивении пенсионеров. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по труду, социальной защите и делам ветеранов Ярослава Нилова. «Подготовленный законопроект направлен на исключение существующего ограничения по числу нетрудоспособных иждивенцев. Это в должной мере будет способствовать повышению уровня материального обеспечения семей, в особенности многодетных», — привела слова Нилова «Российская газета».  В настоящий момент действующее законодательство предусматривает увеличение размера пенсий гражданам не более чем на трех членов семьи. Величина фиксированной выплаты с 1 января 2025 года составляет 8907,70 руб. Как сообщало URA.RU ранее, в Госдуме выступили с предложением не учитывать пособие на детей с инвалидностью при расчете совокупного дохода семьи для назначения единого пособия. Депутат Сергей Гаврилов подчеркнул, что текущая ситуация вынуждает родителей вести «двойную бухгалтерию» и сталкиваться с бюрократическими трудностями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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