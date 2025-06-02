«Заявление сделано по-идиотски» Милонов обрушился с критикой на депутата думы ХМАО Таги-Заде

Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал скандальное заявление коммуниста-раскольника из ХМАО Таги-Заде, сделанное на заседании окружного заксобрания. Политик предложил парламентарию, оскандалившемуся из-за фразы о Югре как возможной исторической родине узбеков, «открыть учебник истории за 4 и 5 класс».
«Я не хочу назвать этого человека идиотом, но заявление сделано абсолютно по-идиотски, конечно. Это заявление, которое покушается в том числе на государственный исторический суверенитет нашей страны. Кроме всего прочего, мне обидно что люди с таким низким уровнем образования в принципе выступают и делают публичные заявления, потому что это несусветная глупость», — прокомментировал Милонов URA.RU.
Он подчеркнул, что формирование республик Средней Азии происходило в силу различных факторов. «Но я вот знаю, что в России мы никогда не позволяем некорректных высказываний по поводу границ этих республик — это считается недопустимым», — добавил политик.
Внеочередное заседание думы ХМАО состоится 3 июня. На нем будут оглашены результаты обсуждения скандального высказывания Таги-Заде на комиссии по этике. Сам он с 29 мая не отвечает на звонки журналистов. В повестке заседания, которая есть в распоряжении редакции, нет вопроса о сложении мандата.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!