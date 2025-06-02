02 июня 2025

«Заявление сделано по-идиотски» Милонов обрушился с критикой на депутата думы ХМАО Таги-Заде

Милонов предложил депутату думы ХМАО Таги-Заде открыть учебник истории 4 класса
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Виталий Милонов назвал идиотским высказывание депутата думы ХМАО Халида Таги-Заде о возвращающихся на историческую родину мигрантах
Виталий Милонов назвал идиотским высказывание депутата думы ХМАО Халида Таги-Заде о возвращающихся на историческую родину мигрантах Фото:

Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал скандальное заявление коммуниста-раскольника из ХМАО Таги-Заде, сделанное на заседании окружного заксобрания. Политик предложил парламентарию, оскандалившемуся из-за фразы о Югре как возможной исторической родине узбеков, «открыть учебник истории за 4 и 5 класс».

«Я не хочу назвать этого человека идиотом, но заявление сделано абсолютно по-идиотски, конечно. Это заявление, которое покушается в том числе на государственный исторический суверенитет нашей страны. Кроме всего прочего, мне обидно что люди с таким низким уровнем образования в принципе выступают и делают публичные заявления, потому что это несусветная глупость», — прокомментировал Милонов URA.RU.

Он подчеркнул, что формирование республик Средней Азии происходило в силу различных факторов. «Но я вот знаю, что в России мы никогда не позволяем некорректных высказываний по поводу границ этих республик — это считается недопустимым», — добавил политик.

Внеочередное заседание думы ХМАО состоится 3 июня. На нем будут оглашены результаты обсуждения скандального высказывания Таги-Заде на комиссии по этике. Сам он с 29 мая не отвечает на звонки журналистов. В повестке заседания, которая есть в распоряжении редакции, нет вопроса о сложении мандата.

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Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал скандальное заявление коммуниста-раскольника из ХМАО Таги-Заде, сделанное на заседании окружного заксобрания. Политик предложил парламентарию, оскандалившемуся из-за фразы о Югре как возможной исторической родине узбеков, «открыть учебник истории за 4 и 5 класс». «Я не хочу назвать этого человека идиотом, но заявление сделано абсолютно по-идиотски, конечно. Это заявление, которое покушается в том числе на государственный исторический суверенитет нашей страны. Кроме всего прочего, мне обидно что люди с таким низким уровнем образования в принципе выступают и делают публичные заявления, потому что это несусветная глупость», — прокомментировал Милонов URA.RU. Он подчеркнул, что формирование республик Средней Азии происходило в силу различных факторов. «Но я вот знаю, что в России мы никогда не позволяем некорректных высказываний по поводу границ этих республик — это считается недопустимым», — добавил политик. Внеочередное заседание думы ХМАО состоится 3 июня. На нем будут оглашены результаты обсуждения скандального высказывания Таги-Заде на комиссии по этике. Сам он с 29 мая не отвечает на звонки журналистов. В повестке заседания, которая есть в распоряжении редакции, нет вопроса о сложении мандата.
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© Служба новостей «URA.RU»
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