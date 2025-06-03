В Забайкалье полыхает лесной пожар

Вблизи поселка Дарасун в Забайкальском крае разгорелся масштабный лесной пожар. Об этом сообщило Минприроды региона.
«На пожарах возле поселка Дарасун работают порядка 50 лесных пожарных», — написало ведомство в своем telegram-канале. Там добавили, что в тушении задействовано 11 единиц спецтехники. По словам начальника Карымского участка КГСАУ «Забайкаллесхоз» Алены Жирновой, пожарные работают одновременно с нескольких направлений.
Общий размер ущерба, причиненного лесными пожарами, а также расходы на их ликвидацию в регионе достигли 459 миллионов рублей. С начала 2025 года выявлено 95 лиц, признанных ответственными за возникновение лесных возгораний, передает RT.
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