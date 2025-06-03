В Забайкалье полыхает лесной пожар

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В тушении возгорания участвуют около 50 пожарных
В тушении возгорания участвуют около 50 пожарных Фото:

Вблизи поселка Дарасун в Забайкальском крае разгорелся масштабный лесной пожар. Об этом сообщило Минприроды региона. 

«На пожарах возле поселка Дарасун работают порядка 50 лесных пожарных», — написало ведомство в своем telegram-канале. Там добавили, что в тушении задействовано 11 единиц спецтехники. По словам начальника Карымского участка КГСАУ «Забайкаллесхоз» Алены Жирновой, пожарные работают одновременно с нескольких направлений.

Общий размер ущерба, причиненного лесными пожарами, а также расходы на их ликвидацию в регионе достигли 459 миллионов рублей. С начала 2025 года выявлено 95 лиц, признанных ответственными за возникновение лесных возгораний, передает RT.

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Вблизи поселка Дарасун в Забайкальском крае разгорелся масштабный лесной пожар. Об этом сообщило Минприроды региона.  «На пожарах возле поселка Дарасун работают порядка 50 лесных пожарных», — написало ведомство в своем telegram-канале. Там добавили, что в тушении задействовано 11 единиц спецтехники. По словам начальника Карымского участка КГСАУ «Забайкаллесхоз» Алены Жирновой, пожарные работают одновременно с нескольких направлений. Общий размер ущерба, причиненного лесными пожарами, а также расходы на их ликвидацию в регионе достигли 459 миллионов рублей. С начала 2025 года выявлено 95 лиц, признанных ответственными за возникновение лесных возгораний, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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