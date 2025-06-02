Следователи ХМАО выясняют причины гибели жителя, утонувшего в Ханты-Мансийске

Следователи проверяют обстоятельства гибели 43-летнего мужчины, который утонул в Ханты-Мансийске. Его тело нашли в районе затона «Северречфлота», сообщил окружной следственный комитет на официальном сайте.
«Ханты-Мансийским межрайонным следственным отделом проводится процессуальная проверка по факту гибели 43-летнего мужчины, который утонул в районе затона «Северречфлота» (район ул. Объездной) вечером 1 июня 2024 года. Тело погибшего было обнаружено спасателями в ходе проведения водолазных работ и извлечено из воды», — сообщили в ведомстве.
По данным следователей, мужчина отдыхал у водоема вместе со знакомым. После выпитого он зашел в воду и не вернулся. Его начали искать спасатели. Водолазы нашли тело и достали его из воды. Сейчас назначена экспертиза, чтобы точно установить причину смерти. Решение по делу примут после завершения всех проверок.
Ранее URA.RU писало, что в День защиты детей в районе затона «Северречфлота», напротив дома по улице Объездная, 53 было обнаружено тело мужчины. Об этом сообщили в ГИМС МЧС России по ХМАО.
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