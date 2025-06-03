Военкоры сообщили об ударе ракетами по корпусу зданий СБУ в Сумах

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Авиаудары российских войск ликвидировали офицеров ВСУ
Авиаудары российских войск ликвидировали офицеров ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ нанесли ракетный удар по зданиям Службы безопасности Украины (СБУ) в Сумах, ликвидировав высокопоставленных офицеров ВСУ. Об этом сообщили военные корреспонденты в telegram-каналах.

«Нанесен ракетный удар по корпусу зданий Службы Безопасности Украины в Сумах», — говорится в публикации telegram-канала «Военное дело». По их данным, после атаки в здании СБУ имеются многочисленные погибшие и раненые среди офицеров ВСУ и сотрудников спецслужбы.

Кроме того, военкоры сообщили о ликвидации высокопоставленных офицеров в Сумской области. По их информации, командиры украинских силовых структур передвигались на автомобилях с гражданскими номерами, однако были обнаружены и уничтожены ударными беспилотниками.

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ВС РФ нанесли ракетный удар по зданиям Службы безопасности Украины (СБУ) в Сумах, ликвидировав высокопоставленных офицеров ВСУ. Об этом сообщили военные корреспонденты в telegram-каналах. «Нанесен ракетный удар по корпусу зданий Службы Безопасности Украины в Сумах», — говорится в публикации telegram-канала «Военное дело». По их данным, после атаки в здании СБУ имеются многочисленные погибшие и раненые среди офицеров ВСУ и сотрудников спецслужбы. Кроме того, военкоры сообщили о ликвидации высокопоставленных офицеров в Сумской области. По их информации, командиры украинских силовых структур передвигались на автомобилях с гражданскими номерами, однако были обнаружены и уничтожены ударными беспилотниками.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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