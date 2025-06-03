В России перестали работать любые экономические прогнозы, потому что страна находится в уникальной экономической модели. Об этом в интервью URA.RU заявил «некоронованный король недвижимости», глава компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.
«Мы сейчас в таком положении — это уже не рыночная экономика, которая была в начале 2000-х, и еще не плановая экономика, оправданная современными реалиями. И когда спрашиваешь аналитиков, что будет дальше, аналитики теряются. Потому что это уникальная модель, которую еще не исследовали в достаточной мере. Поэтому прогнозы невозможны», — отметил он.
Хусаинов уверен, что аналогий современной рыночной системы России в мире нет. «Даже Вьетнам, который себя описывает как коммунизм с человеческим лицом, не поможет понять происходящее в России. Это нечто новое, уникальное, чему в будущем еще предстоит дать оценку историкам», — добавил он.
По мнению бизнесмена, это одна из причин, по которой Центробанк на протяжении долгого времени удерживает высокий уровень ключевой ставки. «При анализе нет понимания всех рисков. Такое количество факторов неизученных приходится учесть, с такого количества сторон подстраховаться. Нет определенности, поэтому пока ставку снижать боятся», — поделился мнением он.
Ранее Хусаинов отметил, что в современной экономической модели стоит найти баланс и конкурентные формы взаимодействия между бизнесом и госкорпорациями. Это условие он считает обязательным для создания прорывного продукта.э
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