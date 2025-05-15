15 мая 2025

«Государство — не враг бизнеса»: тюменский миллионер ответил оппоненту на критику госкорпораций

Тюменский миллионер Хусаинов: беда бизнеса — в отсутствии здоровой конкуренции
© Служба новостей «URA.RU»
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Хусаинов и Пискулин регулярно проводят в Тюмени баттлы, споря о бизнесе и недвижимости
Хусаинов и Пискулин регулярно проводят в Тюмени баттлы, споря о бизнесе и недвижимости Фото:

Государству следует не выбирать между госкорпорациями и малым бизнесом, а создавать среду для развития здоровой конкуренции в промышленности и предпринимательстве. Об этом URA.RU заявил глава компании «Этажи», тюменский бизнесмен и «некоронованный король недвижимости» Ильдар Хусаинов в ответ на заявления своего постоянного оппонента по баттлам Ильи Пискулина. 

«Важны условия, которые создает государство для бизнеса. Прорывные продукты — это всегда результат конкуренции. Лучшие побеждают, когда соревнуются с равными себе. Нет среды — нет участников, и, значит, нет прорывов», — пояснил свою точку зрения Хусаинов.

По его мнению, среда складывается из подхода государства к налогообложению, отношения к предпринимательству как таковому и эффективного менеджмента бюджетных издержек. «И не менее важно соблюдение долей госкапитала и частных денег. Если посмотреть на американскую и китайскую модель — там эти принципы. Поэтому их товары и услуги занимают лидирующие позиции в мире», — подвел итог в беседе с URA.RU Хусаинов.

Накануне тюменский девелопер и создатель форума недвижимости «Движение» Илья Пискулин заявил, что в России сложился неправильный подход к развитию прорывных технологий. Он уверен, что стране нужен бизнес, создающий налоги, а не госкорпорации, которые их тратят.

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Государству следует не выбирать между госкорпорациями и малым бизнесом, а создавать среду для развития здоровой конкуренции в промышленности и предпринимательстве. Об этом URA.RU заявил глава компании «Этажи», тюменский бизнесмен и «некоронованный король недвижимости» Ильдар Хусаинов в ответ на заявления своего постоянного оппонента по баттлам Ильи Пискулина.  «Важны условия, которые создает государство для бизнеса. Прорывные продукты — это всегда результат конкуренции. Лучшие побеждают, когда соревнуются с равными себе. Нет среды — нет участников, и, значит, нет прорывов», — пояснил свою точку зрения Хусаинов. По его мнению, среда складывается из подхода государства к налогообложению, отношения к предпринимательству как таковому и эффективного менеджмента бюджетных издержек. «И не менее важно соблюдение долей госкапитала и частных денег. Если посмотреть на американскую и китайскую модель — там эти принципы. Поэтому их товары и услуги занимают лидирующие позиции в мире», — подвел итог в беседе с URA.RU Хусаинов. Накануне тюменский девелопер и создатель форума недвижимости «Движение» Илья Пискулин заявил, что в России сложился неправильный подход к развитию прорывных технологий. Он уверен, что стране нужен бизнес, создающий налоги, а не госкорпорации, которые их тратят.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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