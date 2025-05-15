«Государство — не враг бизнеса»: тюменский миллионер ответил оппоненту на критику госкорпораций

Государству следует не выбирать между госкорпорациями и малым бизнесом, а создавать среду для развития здоровой конкуренции в промышленности и предпринимательстве. Об этом URA.RU заявил глава компании «Этажи», тюменский бизнесмен и «некоронованный король недвижимости» Ильдар Хусаинов в ответ на заявления своего постоянного оппонента по баттлам Ильи Пискулина.
«Важны условия, которые создает государство для бизнеса. Прорывные продукты — это всегда результат конкуренции. Лучшие побеждают, когда соревнуются с равными себе. Нет среды — нет участников, и, значит, нет прорывов», — пояснил свою точку зрения Хусаинов.
По его мнению, среда складывается из подхода государства к налогообложению, отношения к предпринимательству как таковому и эффективного менеджмента бюджетных издержек. «И не менее важно соблюдение долей госкапитала и частных денег. Если посмотреть на американскую и китайскую модель — там эти принципы. Поэтому их товары и услуги занимают лидирующие позиции в мире», — подвел итог в беседе с URA.RU Хусаинов.
Накануне тюменский девелопер и создатель форума недвижимости «Движение» Илья Пискулин заявил, что в России сложился неправильный подход к развитию прорывных технологий. Он уверен, что стране нужен бизнес, создающий налоги, а не госкорпорации, которые их тратят.
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