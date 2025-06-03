Создание снегоплавильного полигона под Екатеринбургом заморожено

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Мартовский снег. Екатеринбург, сугроб, снег, театр музкомедии
В снегу слишком много химикатов, отмечает Гейко Фото:

Снегоплавильного полигона в Екатеринбурге в ближайшее время не будет. Это в интервью URA.RU дал понять новый вице-мэр по уборке Владимир Гейко.

«Мы рассматривали вопрос [строительства полигона] на развязке по улице Луганской, где проходит канализационный коллектор. Система канализации работает при определенной температуре воды, определенном количестве бактерий, которые должны там присутствовать. Похолодание, внесение грязи убивают бактерии. Поэтому там [в коллекторе] очень четко дозировано количество снега, которое он может принять. Так что надо прекратить этот разговор, пока все не просчитаем», — объяснил Гейко.

Создание полигона обсуждалось несколько лет. Например, в феврале 2024-го прежний ответственный за уборку — Алексей Бубнов (покидает горадминистрацию) — говорил, что уже к новому сезону снегоплавильная установка заработает. Этого не произошло.

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Снегоплавильного полигона в Екатеринбурге в ближайшее время не будет. Это в интервью URA.RU дал понять новый вице-мэр по уборке Владимир Гейко. «Мы рассматривали вопрос [строительства полигона] на развязке по улице Луганской, где проходит канализационный коллектор. Система канализации работает при определенной температуре воды, определенном количестве бактерий, которые должны там присутствовать. Похолодание, внесение грязи убивают бактерии. Поэтому там [в коллекторе] очень четко дозировано количество снега, которое он может принять. Так что надо прекратить этот разговор, пока все не просчитаем», — объяснил Гейко. Создание полигона обсуждалось несколько лет. Например, в феврале 2024-го прежний ответственный за уборку — Алексей Бубнов (покидает горадминистрацию) — говорил, что уже к новому сезону снегоплавильная установка заработает. Этого не произошло.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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