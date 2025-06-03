Создание снегоплавильного полигона под Екатеринбургом заморожено

03 июня 2025 в 15:02 Размер текста - 17 +

В снегу слишком много химикатов, отмечает Гейко Фото: Размик Закарян © URA.RU Снегоплавильного полигона в Екатеринбурге в ближайшее время не будет. Это в интервью URA.RU дал понять новый вице-мэр по уборке Владимир Гейко. «Мы рассматривали вопрос [строительства полигона] на развязке по улице Луганской, где проходит канализационный коллектор. Система канализации работает при определенной температуре воды, определенном количестве бактерий, которые должны там присутствовать. Похолодание, внесение грязи убивают бактерии. Поэтому там [в коллекторе] очень четко дозировано количество снега, которое он может принять. Так что надо прекратить этот разговор, пока все не просчитаем», — объяснил Гейко. Создание полигона обсуждалось несколько лет. Например, в феврале 2024-го прежний ответственный за уборку — Алексей Бубнов (покидает горадминистрацию) — говорил, что уже к новому сезону снегоплавильная установка заработает. Этого не произошло. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Снегоплавильного полигона в Екатеринбурге в ближайшее время не будет. Это в интервью URA.RU дал понять новый вице-мэр по уборке Владимир Гейко. «Мы рассматривали вопрос [строительства полигона] на развязке по улице Луганской, где проходит канализационный коллектор. Система канализации работает при определенной температуре воды, определенном количестве бактерий, которые должны там присутствовать. Похолодание, внесение грязи убивают бактерии. Поэтому там [в коллекторе] очень четко дозировано количество снега, которое он может принять. Так что надо прекратить этот разговор, пока все не просчитаем», — объяснил Гейко. Создание полигона обсуждалось несколько лет. Например, в феврале 2024-го прежний ответственный за уборку — Алексей Бубнов (покидает горадминистрацию) — говорил, что уже к новому сезону снегоплавильная установка заработает. Этого не произошло.