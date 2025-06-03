В Кремле оценили вероятность встречи Путина, Трампа и Зеленского

Песков: Путин готов к трехсторонней встрече
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Песков отметил, что трехсторонняя встреча вряд ли состоится в ближайшее время
Песков отметил, что трехсторонняя встреча вряд ли состоится в ближайшее время Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Президент России Владимир Путин выразил готовность принять участие в трехсторонних переговорах с Соединенными Штатами и Украиной, однако подчеркнул, что проведение такой встречи требует тщательной подготовки. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Путин подчеркивал и свою готовность к контактам на высшем уровне, но считает что они должны быть хорошо подготовлены», — рассказал Песков в ходе конференц-колла, комментируя заявление Белого дома о готовности президента США Дональда Трампа к трехсторонней встрече. Он добавил, что такие контакты должны стать результатом договоренностей и вряд ли будут организованы в ближайшее время. 

Ранее стало известно, что Трамп все более недоволен отсутствием прогресса на переговорах между Украиной и Россией. В последнее время он все больше дистанцируется от мирного процесса по Украине, передает RT.

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Президент России Владимир Путин выразил готовность принять участие в трехсторонних переговорах с Соединенными Штатами и Украиной, однако подчеркнул, что проведение такой встречи требует тщательной подготовки. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Путин подчеркивал и свою готовность к контактам на высшем уровне, но считает что они должны быть хорошо подготовлены», — рассказал Песков в ходе конференц-колла, комментируя заявление Белого дома о готовности президента США Дональда Трампа к трехсторонней встрече. Он добавил, что такие контакты должны стать результатом договоренностей и вряд ли будут организованы в ближайшее время.  Ранее стало известно, что Трамп все более недоволен отсутствием прогресса на переговорах между Украиной и Россией. В последнее время он все больше дистанцируется от мирного процесса по Украине, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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