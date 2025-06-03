В Кремле оценили вероятность встречи Путина, Трампа и Зеленского

Президент России Владимир Путин выразил готовность принять участие в трехсторонних переговорах с Соединенными Штатами и Украиной, однако подчеркнул, что проведение такой встречи требует тщательной подготовки. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Путин подчеркивал и свою готовность к контактам на высшем уровне, но считает что они должны быть хорошо подготовлены», — рассказал Песков в ходе конференц-колла, комментируя заявление Белого дома о готовности президента США Дональда Трампа к трехсторонней встрече. Он добавил, что такие контакты должны стать результатом договоренностей и вряд ли будут организованы в ближайшее время.
Ранее стало известно, что Трамп все более недоволен отсутствием прогресса на переговорах между Украиной и Россией. В последнее время он все больше дистанцируется от мирного процесса по Украине, передает RT.
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