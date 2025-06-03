В кафе, которое продавали в Кургане за 32 миллиона, заехал новый предприниматель. Видео

В Кургане открылось новое кафе
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Новое кафе открылось на месте закрытого ресторана «Атриум»
Новое кафе открылось на месте закрытого ресторана «Атриум» Фото:

В Кургане на месте закрытого ресторана и банкетного зала «Атриум» при гостинице открылось новое кафе местной сети с восточной кухней. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. Ресторан работал более 20 лет.

«На месте бывшего банкетного зала гостиничного комплекса „Атриум“ открылось кафе „Азия“», — передал корреспондент URA.RU. Небольшая сеть кафе восточной кухни в городе работает уже порядка 25 лет, а теперь заняло помещение банкетного зала гостиницы.

На ресепшене гостиницы корреспонденту подтвердили, что банкетный зал самой гостиницы больше не работает. При этом новое кафе предоставляет услуги для мероприятий с большим количеством гостей.

Ранее сообщалось, что в центре Кургана, возле Детского парка, выставлены на продажу кафе и гостиничный комплекс «Атриум» за 32 миллиона рублей. Причины продажи не раскрывались. Комплекс работает в городе более 20 лет, пользовался популярностью благодаря качественной кухне и высокому уровню сервиса: на платформе 2gis он получил рейтинг 4,7 балла, а в последних отзывах отмечались дружелюбие персонала и комфортные условия проживания.

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В Кургане на месте закрытого ресторана и банкетного зала «Атриум» при гостинице открылось новое кафе местной сети с восточной кухней. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. Ресторан работал более 20 лет. «На месте бывшего банкетного зала гостиничного комплекса „Атриум“ открылось кафе „Азия“», — передал корреспондент URA.RU. Небольшая сеть кафе восточной кухни в городе работает уже порядка 25 лет, а теперь заняло помещение банкетного зала гостиницы. На ресепшене гостиницы корреспонденту подтвердили, что банкетный зал самой гостиницы больше не работает. При этом новое кафе предоставляет услуги для мероприятий с большим количеством гостей. Ранее сообщалось, что в центре Кургана, возле Детского парка, выставлены на продажу кафе и гостиничный комплекс «Атриум» за 32 миллиона рублей. Причины продажи не раскрывались. Комплекс работает в городе более 20 лет, пользовался популярностью благодаря качественной кухне и высокому уровню сервиса: на платформе 2gis он получил рейтинг 4,7 балла, а в последних отзывах отмечались дружелюбие персонала и комфортные условия проживания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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