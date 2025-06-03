В Кургане на месте закрытого ресторана и банкетного зала «Атриум» при гостинице открылось новое кафе местной сети с восточной кухней. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. Ресторан работал более 20 лет.
«На месте бывшего банкетного зала гостиничного комплекса „Атриум“ открылось кафе „Азия“», — передал корреспондент URA.RU. Небольшая сеть кафе восточной кухни в городе работает уже порядка 25 лет, а теперь заняло помещение банкетного зала гостиницы.
На ресепшене гостиницы корреспонденту подтвердили, что банкетный зал самой гостиницы больше не работает. При этом новое кафе предоставляет услуги для мероприятий с большим количеством гостей.
Ранее сообщалось, что в центре Кургана, возле Детского парка, выставлены на продажу кафе и гостиничный комплекс «Атриум» за 32 миллиона рублей. Причины продажи не раскрывались. Комплекс работает в городе более 20 лет, пользовался популярностью благодаря качественной кухне и высокому уровню сервиса: на платформе 2gis он получил рейтинг 4,7 балла, а в последних отзывах отмечались дружелюбие персонала и комфортные условия проживания.
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